Bahn-Chef Richard Lutz hat seit einigen Monaten ein neues Lieblingswort: Wachstumsschmerzen. 2018 verbuchte der Konzern einen Fahrgastrekord im Fernverkehr – 148 Millionen Fahrgäste stiegen in einen ICE oder IC der Bahn. Vor allem dieser Erfolg – so Lutz’ Narrativ – führe zu den Problemen der Bahn. Auf der Schiene, in den Werkstätten, bei den Mitarbeitern – überall gebe es Engpässe. So erklärt sich für den Bahnchef, dass 80 Prozent der Züge im Fernverkehr mit größeren oder kleineren Mängeln unterwegs sind und noch immer ein Viertel verspätet ankommt.



Deswegen will Lutz jetzt die profitable DB-Auslandstocher Arriva verkaufen. Nur wünscht sich die Bundesregierung für die Bahn genau das Gegenteil: noch viel mehr Wachstum. Bis 2030 sollen es laut schwarz-rotem Koalitionsvertrag schon 260 Millionen Passagiere sein. Nur mit mehr Bahnverkehr lassen sich die ehrgeizigen Klimaziele im Mobilitätssektor – der CO2-Ausstoß soll bis 2030 um 40 Prozent gesenkt werden – zumindest teilweise erreichen. Auch im Güterverkehr, wo die Bahn in einem insgesamt wachsenden Markt seit Jahren immer weniger Fracht transportiert, soll endlich die Wende geschafft werden.



Sieben Milliarden investiert der Bund 2019 deshalb in die Schieneninfrastruktur. Die Bahn selbst soll vier Milliarden zum Wachstum beitragen. Doch der Staatskonzern ist bereits mit 19,5 Milliarden Euro verschuldet und nähert sich rasant dem von der Politik gesetzten Schuldenlimit von 20,4 Milliarden. Der Gewinn fiel demgegenüber 2018 mit 542 Millionen Euro vergleichsweise mickrig aus. Der Bahn fehlt daher das Geld, um dringend benötigte neue Züge zu kaufen.



Bringt Arriva Geld ein?

Hinzu kommen die finanziellen Risiken beim Großprojekt Stuttgart 21 und die Kosten für neue Mitarbeiter und Werkstätten. Allein im laufenden Jahr klafft eine Lücke von 2,2 Milliarden Euro in der Finanzplanung. Und in den kommenden Jahren fehlen der DB AG je nach Schätzung insgesamt vier bis sechs Milliarden Euro.



Statt zu wachsen, will sich der Konzern daher gesundschrumpfen. Noch in diesem Jahr möchte der Vorstand Arriva, die mit mehr als 50.000 Beschäftigten in 14 europäischen Ländern Busse und Nahverkehrszüge betreibt, loswerden. Die prognostizierten Erlöse von drei bis vier Milliarden Euro sollen dann die "Wachstumsschmerzen" in Deutschland lindern.



Ginge der Deal durch, verlöre die Bahn auf einen Schlag ein Fünftel der Belegschaft, ein Achtel des Umsatzes und ein Siebtel des Gewinns. 300 Millionen Euro (vor Steuern und Zinsen) erwirtschaftete Arriva 2018. Angesichts der prekären Zahlen des Gesamtkonzerns stießen die Verkaufspläne im Aufsichtsrat dennoch auf breite Zustimmung. Verscherbelt die Bahn nun also aus blanker Not ihr Tafelsilber?



Dass Arriva als Geldbringer des DB-Konzerns gilt, kann Christian Böttger von der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft nicht nachvollziehen. Der Verkehrswissenschaftler wühlt sich seit Jahren durch die Bilanzen der Deutschen Bahn und ist sich sicher: "Arriva erwirtschaftet nicht mal seine Kapitalkosten."