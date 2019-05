Trend zum Zweitrad? Sportliche Radfahrer und Fahrradfreaks winken müde ab, wenn sie das hören. Bei ihnen stehen seit Jahren ein oder mehrere Mountainbikes, Rennräder oder lieb gewonnene Alträder im Keller neben ihrem Alltagsrad. Seit jedoch Licht und Schaltung nahezu wartungsfrei funktionieren und pannensichere Reifen Fahrräder pflegeleichter machen, entdecken auch viele Alltagsradler die Vorzüge des passenden Modells für den jeweiligen Einsatz. Radfahren liegt im Trend und immer mehr Menschen besitzen mehr als ein Fahrrad.



In den vergangenen 15 Jahren hat sich die Einstellung zum Fahrrad enorm gewandelt. "In den Neunzigerjahren drehte sich in den Beratungsgesprächen noch alles um die Komponenten. Aber diese Zeiten sind endgültig vorbei", sagt Jens-Peter Dirks, der seit 30 Jahren Fachhändler in Hamburg ist. Hochwertige Komponenten und modernes Design setzen Käufer längst voraus. "Heute müssen die Räder passgenau die Bedürfnisse befriedigen", sagt er. Die seien vielfältig, weshalb immer mehr Menschen zwei, drei oder noch mehr Exemplare besitzen.



"Die Ansprüche ans Fahrrad wachsen bei allen Menschen", stellt auch David Koßmann vom Pressedienst Fahrrad fest. Als typisches Beispiel nennt er einen Bekannten. Einen Mittfünfziger, der seit Jahren mit einem Reiserad von Wanderer unterwegs ist. Der Mann sei zufrieden mit dem Klassiker aus Stahl, der serienmäßig mit einem stabilen Gepäckträger und Lowridern für kleine Satteltaschen am Vorderrad ausgestattet ist. Das Rad fährt er im Alltag und auf Ausflügen. Tauschen oder gar verkaufen würde er es nie.



Allerdings habe er sich für seine Städtetouren unlängst als Zweitrad ein Brompton angeschafft. Das ist das Faltrad mit dem kleinsten Packmaß, das es zurzeit gibt. Der Vorteil: Er kann es überall mit hinnehmen. "Entweder verstaut er es im Auto oder immer öfter auch als Gepäckstück im Zug oder der S-Bahn", erzählt Koßmann. Einfacher und unkomplizierter kann man mit dem eigenen Fahrrad nicht unterwegs sein.



"Die Leute kaufen anwendungsbezogen"

Beim Faltrad beeinflussen feine Unterschiede die Modellwahl. Das Brompton hat das kleinste Packmaß, aber mit 16 Zoll auch sehr kleine Laufräder. Wer es etwas bequemer mag, greift gerne zum Tern mit 20 Zoll Laufrädern und zieht vielleicht noch Ballonreifen auf. Wer sein Faltrad wie ein Reiserad nutzen und anspruchsvolle Tagestouren unternehmen will, entscheidet sich oftmals für ein Birdy, ein Faltrad mit Vollfederung. Mehr Komfort geht kaum.



Diese genau Abstimmung funktioniert bei jeder Modellgruppe. "Die Leute kaufen anwendungsbezogen", sagt Händler Dirks. Allerdings stellt er auch fest, dass es seinen Kunden nicht ausschließlich um Spaß, Sport und Freizeit geht, wenn sie sich ein zweites Modell gönnen. Immer häufiger sind Pendlerinnen es leid, sich zur Hauptverkehrszeit in überfüllte Busse und Bahnen zu quetschen.



"Die Leute haben die Nase voll von Stau und Dieselskandal und kaufen sich ein E-Bike", sagt Dirks. Nach den Senioren, die jahrelang die größte Käufergruppe für E-Bikes bildeten, rücken jetzt die Pendler nach. Die Jüngsten seien Ende zwanzig, aber in der Regel kauften momentan vor allem 45- bis 50-Jährige E-Bikes für ihren Arbeitsweg. Das große Plus der Elektroflitzer sei ihre Verlässlichkeit: "Selbst bei Gegenwind kommt man in einer klar absehbaren Zeit ans Ziel und mit hoher Unterstützungsstufe auch entspannt", sagt er. Das erweitere den Handlungsspielraum im Alltag.