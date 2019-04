Konkrete Konsequenzen sind zunächst nicht absehbar. Der Spiegel verweist aber darauf, dass der Vorgang für die Staatsanwaltschaft Stuttgart von Interesse sein dürfte. Die Behörde ermittelt seit etwa einem Jahr gegen den Autokonzern. Der Vorgang fällt in den Bereich von Technikvorstand Ola Källenius, der Anfang Mai Nachfolger von Dieter Zetsche an der Spitze des Konzerns werden soll. Der Bild am Sonntag gegenüber bestritt Daimler, dass Källenius selbst an den Softwareupdates für den GLK beteiligt gewesen sei.