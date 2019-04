In meinem Wohngebiet gibt es eine Kreuzung, bei der offenbar viele von einer Rechts-vor-links-Regelung ausgehen. Es geht um eine Kreuzung mit Seitenstraßen, in der dann weitere Häuser stehen (siehe Foto). Es gibt keine Beschilderung zur Vorfahrt. Allerdings liegt zwischen den geteerten Straßen ein großer grau gefasster Bereich, der an der Längsseite der Eingangsstraße eine Reihe helleres Pflaster aufweist. Es handelt sich nicht um eine weiß gemalte Linie, wie sie zum Beispiel bei einer Fahrbahntrennung zu sehen ist. Wenn ich nun die Eingangsstraße befahre und ein Fahrzeug aus einer rechtsseitig liegenden Seitenstraße kommt, muss ich dann dem Fahrzeug Vorfahrt gewähren?, will ZEIT-ONLINE-Leser Jörg Batzke aus Münster wissen.

Die entscheidende Frage ist, ob hier einer der Fälle vorliegt, die in Paragraf 10 der Straßenverkehrsordnung (StVO) behandelt werden. Dort heißt es: "Wer aus einem Grundstück, aus einer Fußgängerzone, aus einem verkehrsberuhigten Bereich auf die Straße oder von anderen Straßenteilen oder über einen abgesenkten Bordstein hinweg auf die Fahrbahn einfahren will, hat sich dabei so zu verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist, erforderlichenfalls muss man sich einweisen lassen."

Allerdings lässt sich auch mit dem Foto des Lesers nicht genau erkennen, ob die betreffende Kreuzung unter diesen Paragrafen fällt, wie der Verkehrsrechtsanwalt Michael Schulte einräumt. "Wenn es sich um einen abgesenkten Bordstein handeln sollte, gilt dort nicht die Rechts-vor-links-Regel, sondern der durchgehende Verkehr hat Vorfahrt", sagt Schulte. "Gleiches würde gelten, wenn man die anders farbig gepflasterte Straße quasi nur als eine Zufahrt zu Häusern und nicht als eine eigenständige Straße ansehen würde. Aber auch das kann man auf den Bildern nicht eindeutig erkennen."

Michael Schulte Dr. Michael Schulte studierte und promovierte an der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität in Bonn. Seit 1999 ist er als Anwalt zugelassen, seit 2009 ist er Fachanwalt für Verkehrsrecht. Zusätzlich arbeitet Schulte auch als Fachanwalt für Familienrecht und Arbeitsrecht. Schulte ist Partner in der Kanzlei ALTROGGE+ in Lüdenscheid.

Der Fachanwalt für Verkehrsrecht vermutet, dass es sich nicht um einen eigenständigen verkehrsberuhigten Bereich handelt. "Dort würde auch gelten, dass derjenige, der aus einem solchen verkehrsberuhigten Bereich auf die Hauptverkehrsstraße einfährt, keine Vorfahrt hat", sagt Schulte. "Insgesamt spricht meiner Ansicht nach vieles dafür, dass es sich um einen abgesenkten Bordstein handelt oder baulich ein solcher dargestellt werden soll. Das würde bedeuten, dass der durchgehende Verkehr Vorfahrt hat."

Wirklich eindeutig sei die bauliche Gestaltung anhand der Aufnahme aber nicht. "Darum gilt hier in jedem Fall die Empfehlung, vorsichtig zu fahren, um rechtzeitig auf andere Fahrzeuge reagieren zu können." Der Rechtsanwalt rät zudem, sich bei der Stadt, Gemeinde oder der örtlichen Polizeibehörde zu erkundigen, ob mit der baulichen Gestaltung und Pflasterung die Rechts-vor-links-Regel aufgehoben werden sollte oder nicht.