Der US-Flugzeughersteller Boeing hat nach eigenen Angaben Korrekturen an der Software des Flugsimulators für die Maschine vom Typ 737 Max vorgenommen. Zudem habe man den Gerätebetreibern zusätzliche Informationen bereitgestellt, um sicherzustellen, dass das Simulatorerlebnis für verschiedene Flugbedingungen repräsentativ sei. Mit dem Simulator trainieren Piloten für den Flug mit einer 737 Max.



Das Unternehmen teilte nicht mit, wann ihm das Problem mit der Simulatorsoftware auffiel und ob es die zuständige Regulierungsbehörde darüber informiert hat.



Boeing zufolge war die Flugsimulationssoftware nicht in der Lage, bestimmte Flugbedingungen zu simulieren, die denjenigen ähneln, die bei dem Absturz einer 737-MAX-Maschine von Ethiopian Airlines im März in Äthiopien oder einer Lion-Air-Maschine des selben Typs im Oktober in Indonesien herrschten.



In beiden Fällen hat möglicherweise Software des Steuerungssystems MCAS die entscheidende Rolle gespielt. Boeing hatte zuletzt mitgeteilt, die Entwicklung eines Updates für die Steuerungs-Software abgeschlossen zu haben. Die US-Flugaufsichtsbehörde FAA muss die Änderungen noch zertifizieren, bevor die Boeing 737 Max wieder fliegen darf.