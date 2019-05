Angenommen, ich parke auf einem fremden Grundstück gegen den Willen des*der Besitzers*in. Wenn diese*r zurückkommt und mich zuparkt, darf ich ihn*sie dann abschleppen lassen, wenn er*sie sich weigert, mich heraus zu lassen? Ist alternativ mein Auto gefangen?, will ZEIT-ONLINE-Leser Moritz Schulze aus Braunschweig wissen.

In dem geschilderten Fall ist sich unser Leser bewusst, dass er falsch parkt. Er muss also damit rechnen, dass der Grundstückseigentümer ihn abschleppen lässt. Allerdings müsste der dafür in Vorleistungen treten – und könnte sich deshalb dafür entscheiden, den Falschparker stattdessen zu blockieren, wie in dem Beispiel beschrieben. Aber: "Derjenige, der einen anderen vorsätzlich zuparkt, begeht eine Nötigung, ihm droht eine Strafe", erklärt Frank Häcker, Fachanwalt für Verkehrsrecht aus Aschaffenburg.

Das hilft dem Zugeparkten in dieser Situation jedoch erst einmal nicht weiter, wie kann er sich befreien? "Auch ein Falschparker kann das Auto desjenigen abschleppen lassen, der ihn zugeparkt hat", sagt Häcker. Das Abschlepprecht wandere von der ersten zur zweiten Person. Aber auch hier gilt, dass der Auftraggeber des Abschleppdienstes in Vorleistung gehen muss.

Frank Häcker studierte an der Justus-Liebig-Universität in Gießen Rechtswissenschaften. Bereits während seines Studiums konzentrierte er sich auf Verkehrs- und Strafrecht. Auch in seiner Promotion beschäftigte er sich mit einem Aspekt des Straßenverkehrsrechts. Dr. Häcker ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht. Seine Kanzlei ist in Aschaffenburg angesiedelt.

Landet der Fall vor Gericht, komme es sehr auf den Einzelfall und auch den Richter an, wie hoch die Strafe für die Nötigung ausfällt, erklärt der Rechtsanwalt. Liegen keine Vorstrafen vor, könnte eine Geldstrafe ausgesprochen werden. Verhängt das Gericht zum Beispiel eine Strafe nach Tagessätzen, richtet sich die Gesamtstrafe nach dem Einkommen des Beklagten.

Ein Anruf bei der Polizei hilft gegen Falschparker und Zuparker jedenfalls nicht weiter, wie Häcker erklärt: "Denn sie wird nicht zum Schutz privater Ansprüche tätig. Die Polizei nimmt aber die Nötigung zu Protokoll." Den Abschleppdienst muss man selbst rufen – und in Vorleistung gehen.

Wie man sich bei dem Hinweis "Einfahrt – Parken verboten" verhalten sollten, haben wir bereits in einer Folge unserer Serie thematisiert.