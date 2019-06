Als Erstes fallen die Handykabel auf, die von Steckdosen in der Decke herabbaumeln. Fast alle Passagierinnen und Passagiere der S-Bahn vom Wiener Flughafen in die Stadt gucken auf ihr Handy und surfen wie selbstverständlich im Internet – auch ohne mobile Daten. In dem Zug gibt es WLAN und die Seiten laden beneidenswert schnell.



Glückliches Österreich. In deutschen Zügen hingegen ist WLAN oft gar nicht vorhanden, und wenn, dann ist die Verbindung selten schnell. "Das WLAN ist an vielen Stellen saumäßig", sagt Karl-Peter Naumann, der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn. "Schon zwischen dem Berliner Hauptbahnhof und Spandau – mitten in der Großstadt – setzt das Internet immer wieder aus."



Besonders problematisch sei es, wenn der ICE durch ländliches Gebiet fahre, etwa von Berlin nach Hamburg oder Hannover, sagt Naumann. Auch Stuttgart–Mannheim sei eine Problemstrecke. Das Onlinemagazin Business Insider, das Bahndaten zur Surfgeschwindigkeit aus dem Jahr 2017 ausgewertet hat, nennt außerdem Würzburg–Fulda–Kassel und München–Nürnberg als Strecken mit langsamem Internet.



Doch für das schlechte Netz kann der Konzern nichts. Eine Verbindung mit dem Internet kann der ICE, der mit bis zu 300 Kilometern pro Stunde durch die Landschaft fährt, nur per Funk aufbauen. Die Deutsche Bahn nutzt dafür die Mobilfunknetze von Telekom, Vodafone und O2. Eine Antenne im Zugdach bündelt die Signale der drei Provider und leitet das so verstärkte Signal über Router ins Zuginnere an die Passagierinnen und Passagiere.

Wo kein Netz, da keine Verstärkung

"Nur, wo kein Netz ist, da können sie auch nichts verstärken", sagt Naumann. Das WLAN der Bahn spiegelt damit den schlechten Mobilfunk in Deutschland. In anderen mitteleuropäischen Ländern – etwa in Dänemark, der Schweiz oder den Niederlanden – gebe es viel weniger Klagen.



Wie schwierig die Lage in Deutschland ist, zeigt ein vertraulicher Bericht der Bundesnetzagentur, den das Handelsblatt vor Kurzem veröffentlicht hat. Entlang der ICE-Strecken liege die Abdeckung mit Breitbandinternet je nach Anbieter nur bei 75 bis 95 Prozent, heißt es darin. Bei der Vergabe der LTE-Lizenzen im Jahr 2015 war den Unternehmen eine vollständige Versorgung bis Anfang 2020 vorgeschrieben worden, "sofern dies rechtlich und tatsächlich möglich ist".



Die Fachzeitschrift connect zeigt in ihrem Mobilfunktest, wie sich das schlechte Netz für die Kundinnen auswirkt. Wer im Zug im Internet surfen oder E-Mails empfangen oder verschicken will, wird demnach in zehn bis 20 Prozent aller Fälle enttäuscht. Und das Angucken von Videos scheitert gar bei jedem dritten Versuch. Die Anbieter Telekom und Vodafone erhalten von connect deshalb nur rund 40 Prozent der möglichen Punkte, Telefónica (O2) bekommt nur 23 Prozent. Zum Vergleich: In Österreich erzielen die drei nationalen Mobilfunkanbieter Werte um die 60 Prozent.