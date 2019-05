Was haben Tesla und Volkswagen gemeinsam? Beide gehören zu den Pionieren der Elektromobilität. Kein Witz: Schon vor zehn Jahren stellten sowohl die Kalifornier als auch die Niedersachsen ihre Akkumobile vor – Tesla das Model S, VW den E-Up. Das amerikanische Modell war das teure Luxusprodukt eines Newcomers, die deutsche Variante das wendige Urbanvehikel eines renommierten Herstellers.

Der weitere Verlauf widersprach einschlägigen Branchenregeln: Die Amerikaner setzten sich durch, treiben bis heute die traditionellen Premiummarken vor sich her. Das deutsche Auto dümpelte in den Verkaufszahlen unter dem Radar – obwohl die Voraussetzungen für Elektromobilität hierzulande eigentlich besser waren. Mittlerweile ist der flinke Stromer von VW nicht mehr bestellbar, auch der später lancierte E-Golf fährt demnächst in Rente.

Das großspurige Auftreten von Tesla-Chef Elon Musk, vermutet mancher, half Tesla, sich als innovative Marke zu präsentieren. Ein krasser Gegensatz zur zurückhaltenden Art, mit der VW bislang seine Stromer präsentierte. Doch nun geben auch die Wolfsburger ihre Bescheidenheit auf: Mit einer beispiellosen Marketingkampagne künden sie ab diesem Mittwoch von ihrem nächsten Akkumobil, dem ID.

TV, Kinos und soziale Medien mit Werbung fluten

So will VW 50 Prozent der Werbefläche Berlins belegen; Werbefilme werden TV, Kinos und natürlich soziale Medien fluten. Mal soll speziell das neue Modell im Fokus stehen, mal die Elektromobilität im Allgemeinen. Probleme mit der Reichweite und langwierige Ladezeiten – das seien doch eigentlich nur Vorurteile, soll die zentrale Botschaft lauten. Einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag lässt sich der Konzern die PR-Sause kosten.

Dass es bis zur Serienproduktion (nach derzeitiger Planung) noch über ein Jahr dauern wird, stört da nicht weiter. Ein derart langer Vorlauf ist in der Autobranche sehr ungewöhnlich – in der Regel sind die Hersteller auf Geheimhaltung erpicht; schließlich will man der Konkurrenz keine vorzeitigen Einblicke gewähren und den Abverkauf des Vorgängermodells nicht stören.

Letzteres Argument zieht in diesem Fall allerdings nicht und die Konkurrenz ist ja teilweise eh schon weiter. Genau hier liegt der Grund für das PR-Trommelfeuer: Auch VW, so die Botschaft an potenzielle Strom-Fans, kann Elektro, wartet noch ein bisschen und kauft noch keinen Nissan Leaf oder Kia e-Soul. Darüber hinaus will sich VW mit aller Macht als saubere Elektromarke präsentieren – und so das dreckige Image des Dieselsünders korrigieren.

Das Gegacker macht Sinn

Das könnte man interpretieren als Torschlusspanik eines Konzerns, der in Sachen Zukunftsprestige Konkurrenten wie Renault-Nissan, Hyundai/Kia oder BMW entschwinden sieht. Doch für Experten wie Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Center Automotive Research der Universität Duisburg-Essen macht das laute Gegackere durchaus Sinn. "Mit dem ID betritt VW eine neue Welt, die mehr bei Elon Musk und weniger bei Rudolf Diesel liegt", so Dudenhöffer zu ZEIT ONLINE, "nach meiner Einschätzung ist es richtig, dies deutlich zu sagen. Deutlich heißt bei tausenden von Markenbotschaften, die Innovation entsprechend klar und damit lang mit den Autointeressierten zu diskutieren. Nach meiner Einschätzung macht VW das gut."