Mit einem Hupen fährt Armin Laschet durch Werk 1 des Elektroauto-Start-ups e.Go Mobile AG in Aachen Rothe Erde. Die Mitarbeiter stehen Spalier und klatschen. Kurz zuvor hat der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen als erster Privatkunde den Schlüssel für den e.Go Life von Unternehmensgründer Günther Schuh erhalten. Sogar eine persönliche Widmung hat Schuh seinem Duzfreund aus der Düsseldorfer Staatskanzlei auf dem Auto hinterlassen. Der Name Konrad ist auf Laschets e.Go zu lesen, eine Anspielung auf Konrad Adenauer, den ersten Bundeskanzler der Republik. Der CDU-Politiker dankt und spricht vom neuen Zeitalter der E-Mobilität.

Die PR-Maschine für das günstigste E-Auto läuft schon länger. Aus der offiziellen Werkseröffnung im vergangenen Jahr machte Schuh, Ingenieur und Professor für Produktionssystematik an der RWTH Aachen, ein Event. Schon damals war er sich mit Laschet einig: Hier in Aachen Rothe Erde wird Autogeschichte geschrieben. Vor vier Jahren hat Schuh die Firma gegründet, nun hat er seinen Cityflitzer zu Serienreife gebracht. Ehrgeizig und doch ein Jahr später als geplant.

Was erwartet die etwa 3.300 Kunden, die das Auto vorbestellt haben? Bei einer Testfahrt macht der e.Go Life einen überraschend spritzigen Eindruck. Das Auto wurde nach SUV-Vorbild etwas höher gebaut, um ein möglichst komfortables Ein- und Aussteigen zu ermöglichen. Trotzdem liegt es glatt auf der Straße, sicherlich auch wegen der für ein Auto dieser Größe ungewöhnlich breiten Bereifung. An der Ampel springt der Motor sofort an, volles Drehmoment, in der Ausführung mit 60 Kilowatt beschleunigt der e.Go Life seine 1,2 Tonnen geräuschlos von null auf 50 in 3,4 Sekunden. "Porscheschreck" nennt Schuh seine Erfindung. Seine Leidenschaft für den Sportwagen aus Stuttgart hat der Porsche-Fan auch im Design verewigt. Die Wölbung über den eingelassenen Frontscheinwerfern ist eine Art Hommage an den legendären 911er. Ansonsten hat der italienische Designer Wert auf eine Mischung aus sportlichem Look und niedlicher Anmutung gelegt.

Angetrieben wird der Cityflitzer über die Hinterradachse, was das Fahrzeug sportlich macht. Für E-Autos ist das eher außergewöhnlich. Die Steuerung spricht gut an, auch wenn sie sich anfangs etwas schwerfällig anfühlt. Drei Fahrmodi bietet die Automatik, die sich im Fahrgefühl durchaus deutlich unterscheiden. Wer den schwarzen Schalthebel nach oben tippt, kommt in den Sportgang. Beim Anfahren wird die Beschleunigung durch sanftes Drücken in den Sitz angenehm spürbar. Im Modus Comfort und Eco sinkt der Verbrauch und die Energierückgewinnung arbeitet. Laut Faktenblatt verbraucht der e.Go Life 16,2 kW auf 100 Kilometern.



Günstiges Elektroauto

Der e.Go Life sei ein "Jedermann-Auto", das vor allem für die Stadt und kurze Strecken konzipiert sei, betont Schuh. Das spiegelt sich in der Reichweite wider. Mit der 23,5 kWh Batterie schaffte er im WLTP 145 Kilometer Reichweite. In der Basisversion mit 20 kW sind es 100 und in der 40-kW-Variante 113 Kilometer. Die Batterie kann über die Steckdose aufgeladen werden. Wer im heimischen Carport schneller laden will, dem bietet das Unternehmen für 549 Euro eine Wallbox an, die die Lithium-Ionen-Batterie mit 3,7 kW auftankt.

Der e.Go Life mit 60 kW kostet in der Basisversion 19.900 Euro. "Es ist das günstigste Auto bei den Kosten pro Kilometer, das derzeit zu haben ist", preist der Erfinder sein Fahrzeug an.



Elektromobilität - Auslieferung von günstigerem Elektroauto gestartet Der Kleinwagen "e.Go" ist dank kleinerer Batterien wesentlich günstiger als Elektromodelle der Konkurrenz. Dafür hat er eine Reichweite von nur 100 Kilometern. © Foto: Marius Becker

Doch der günstige Preis macht sich auch bemerkbar. Der Innenraum des Dreitürers ist spartanisch ausgestattet. Das klappenlose Handschuhfach und die Mittelkonsole mit USB-Stecker erinnern an gängige Verbrenner aus der Kleinwagenkategorie wie etwa den VW up! oder den Peugeot 107/Citroën C1. Fahrer mit über 1,80 Meter Körpergröße müssen den Sitz ganz nach hinten fahren, für die Beine des Mitfahrers dahinter bleibt dann kein Platz mehr. Für einen Ausflug mit der ganzen Familie ist das Auto ganz sicher nicht gemacht, das aber hat Entwickler Schuh auch nie behauptet. Auch beim Innenraumkonzept steht Effizienz im Vordergrund. Bei Bedarf lässt sich das Kofferraumvolumen von 140 auf 640 Liter erweitern.