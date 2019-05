Bald wird es eng auf den Gehwegen, denn die Elektro-Tretroller kommen. Der Bundesrat wird am Vormittag voraussichtlich eine entsprechende Verordnung für die Elektrokleinstfahrzeuge beschließen.



Die Roller gelten künftig als Kraftfahrzeuge – und müssen daher einige Mindestanforderungen erfüllen. Dazu zählt etwa, dass sie verkehrssicher sind, also bremsen können und Licht haben. Außerdem braucht man für die Elektro-Tretroller eine Haftpflichtversicherung, die durch eine Plakette am Fahrzeug nachgewiesen wird.

Zugelassen werden künftig nur Modelle, die eine Typengenehmigung haben, also über eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) verfügen, die vom Kraftfahrtbundesamt erteilt wurde. Außerdem brauchen die Elektro-Tretroller noch eine CE-Kennzeichnung. Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller, dass sein Produkt den Anforderungen der Europäischen Union entspricht. Ob das der Fall ist, stellen akkreditierte Prüfinstitute wie die Firma Velotech in Schweinfurt fest.

Die Prüfung ist aufwendig. Bei Velotech dauert sie im Schnitt zwischen drei und vier Monate. Kostenpunkt für den Hersteller: zwischen 30.000 bis 40.000 Euro, inklusive ABE.

Velotech hat bereits die E-Scooter moover von Metz mecatech und den BMW-E-Roller X2 City auf Einhaltung der CE-Richtlinien geprüft. Beide Roller hatten schon vorab eine Sondergenehmigung des Kraftfahrtbundesamtes erhalten.

24-Stunden im Dauertest

E-Scooter müssen neben drei europäischen Richtlinien (Maschinenrichtlinie, Richtlinie über Elektromagnetische Verträglichkeit sowie Niederspannungsrichtlinie) auch einer Reihe von Normen entsprechen. Während die Richtlinien Gesetze sind, stellen Normen nur Übereinkünfte unter Experten dar. Bei den Scootern konnten sich diese auf eine bestimmte Festigkeit für die Lenkstange, den Rahmen und das Trittbrett einigen.

Fahrwerk und Lenkung bei E-Scootern testet Velotech auf einem sogenannten Trommelprüfstand. Dabei steht der Roller auf einer rotierenden Trommel, das Vorder- und Hinterrad müssen nacheinander ansteigende Hindernisse bis zu einer Höhe von 5 Zentimetern überfahren. Das Fahrzeug ist an einer Halterung montiert und mit Gewichten beladen, sodass das maximal zulässige Gesamtgewicht erreicht wird. Zwischen 12 und 24 Stunden wird der Dauertest gefahren in Geschwindigkeiten zwischen 5 und 25 Stundenkilometern. So können die Experten feststellen, wie fest und belastbar die Teile des Elektro-Tretrollers wirklich sind.