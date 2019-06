Als Michael Cramer anruft, geht seine Stimme erst Mal in einer scheppernden Lautsprecherdurchsage unter. Am Bahnsteig werden Verspätungen angekündigt. Für seine Rückreise nach Berlin wird der EU-Parlamentarier der Grünen wohl etwas länger brauchen.

Die Episode wirkt wie bestellt. 2007 hat Cramer im EU-Parlament zusammen mit anderen Verkehrsexperten durchgesetzt, dass Fahrgäste in ganz Europa bei Verspätungen von über einer Stunde einen Teil der Fahrtkosten erstattet bekommen. Sein größter Erfolg. Doch nun, wo der 70-Jährige das EU-Parlament nach 15 Jahren bald verlässt, werden die Entschädigungen in ihrer bisherigen Form infrage gestellt.

Wenn ein Zug wegen höherer Gewalt – also wegen Unwettern oder auch Streiks – zu spät kommt, sollen Bahnunternehmen künftig nicht mehr zahlen müssen, hat die EU-Kommission vorgeschlagen. Die rumänische EU-Ratspräsidentschaft hat die Idee übernommen. Während Cramer Anfang Juni in seine Heimat Berlin fährt, verhandeln deshalb in Luxemburg die Verkehrsminister der EU über eine Reform der EU-Fahrgastrechte für Bahnkunden. Die neue Ausnahme bei höherer Gewalt sei unumstritten, zitieren die Nachrichtenagenturen dpa und AFP Diplomaten.



"Für Ryanair war irgendwann alles höhere Gewalt"

Michael Cramer macht das wütend. "Wie kommen die EU-Kommission und die Mitgliedsstaaten dazu, die höhere Gewalt auf die Passagiere zu schieben?", fragt er. Und ob die Kommission nicht aus der Erfahrung mit Ryanair gelernt habe. "Für Ryanair war irgendwann alles höhere Gewalt", sagt Cramer.

Dass Fluggesellschaften bei höherer Gewalt keine Entschädigungen zahlen müssen, ist der Hauptgrund, warum die Kommission nun auch die Bahngesellschaften davon befreien will. Die Reform soll dem fairen Wettbewerb dienen. Ähnlich sehen das natürlich auch die meisten Bahnunternehmen in Europa. Die Deutsche Bahn kommentiere aktuelle Gesetzgebungsverfahren nicht, sagt ein Sprecher. Aber grundsätzlich plädiere man immer für Chancengleichheit zwischen den Verkehrsträgern. Cramer fordert dagegen eine Anpassung nach oben: Zukünftig sollten eben auch die Fluggesellschaften bei höherer Gewalt zahlen, findet er.

"Airlines und Bahnunternehmen, das ist wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen", sagt jedoch Marion Jungbluth vom Bundesverband der Verbraucherzentralen. Denn die Entschädigungssysteme unterschieden sich erheblich. Flugpassagierinnen erhalten bei Verspätungen von über drei Stunden oder Flugausfällen pauschale Beträge. 200 Euro sind es auf der Kurzstrecke bis 1.500 Kilometer, 400 Euro auf der Mittelstrecke bis 3.500 Kilometer und 600 Euro auf der Langstrecke.



Die Deutsche Bahn kontrolliert auch das Netz, auf dem sie fährt

Diese Summen würden die Ticketpreise oft deutlich übersteigen, sagt Jungbluth. Es handle sich also um echte Entschädigungen, die Unannehmlichkeiten ausgleichen sollen. Wegen der hohen Beträge und weil die Fluggesellschaften die Abfertigung an den Airports und die Fluglotsenüberwachung nicht kontrollieren könnten, sei es vertretbar, dass die Fluggesellschaften bei höherer Gewalt nicht zahlen müssten, sagt Jungbluth.

Bahnunternehmen müssen dagegen immer nur einen Teil des Fahrpreises erstatten. 25 Prozent sind es bei einer Stunde Verspätung und 50 Prozent ab zwei Stunden Verspätung. Außerdem kontrollieren viele Bahngesellschaften in Europa, wie etwa die Deutsche Bahn, auch das Netz, auf dem sie fahren. Sie haben mehr Kontrolle über die gesamte Reisekette. Jungbluth hält es deshalb für angemessen, "dass die Bahn auch bei Unwetter einen Teil des Fahrpreises erstattet".

Eine Reform würde Verbraucherinnen stark schaden, ist Jungbluth überzeugt. "Es ist der große Vorteil der Bahn, dass sich die Kunden darauf verlassen können, im Schadensfall Erstattungen schnell rechtssicher geltend machen zu können." Käme dagegen die Schutzklausel für höhere Gewalt, würden die Unternehmen versuchen, Fälle in diese Ecke zu drängen, die da nicht hingehörten. "Und wie sollen Sie als Fahrgast beweisen, dass keine höhere Gewalt vorlag." Insbesondere bei Sturmschäden fürchtet Jungbluth Missbrauch. Wenn bei Sturm Bäume auf die Schienen fallen, liege das auch daran, dass die Verkehrsunternehmen beim Baumschnitt versagt haben, erklärt die Verbraucherschützerin.