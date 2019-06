Die Verschmutzung durch Abgase ist im vergangenen Jahr in 57 Städten höher als erlaubt gewesen. Allerdings hätten acht Städte weniger als noch im Jahr zuvor den EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm überschritten, wie das Umweltbundesamt mitteilte. Der Trend gehe in die richtige Richtung, hieß es von der Organisation.



Im Durchschnitt lagen die Jahresmittelwerte an verkehrsnahen Messstationen 1,5 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft unter denen des Jahres 2017. In 13 Städten, die 2017 im Jahresmittel noch über dem Grenzwert lagen, wurde dieser nun eingehalten. Dafür rutschten fünf Städte zurück in den problematischen Bereich: Leipzig, Ulm, Koblenz, Eschweiler in Nordrhein-Westfalen sowie Sindelfingen bei Stuttgart.



Wenn eine Stadt den Grenzwert überschreitet, bedeutet das nicht, dass die Luft überall schlecht ist. Denn es zählt die Messstation mit dem höchsten Jahresmittelwert. Das führte für einige Städte zu Verschlechterungen: In 15 Städten lag die Belastung 2018 (wie schon im Vorjahr) bei mehr als 50 Mikrogramm. Neu hinzugekommen sind hier Dortmund und Berlin. Die höchste Belastung hatte Stuttgart mit 71 Mikrogramm vor Darmstadt mit 67 und München mit 66 Mikrogramm. Knapp unter der 50-Mikrogramm-Marke liegen Backnang (Baden-Württemberg) und Bochum mit 49 beziehungsweise 48 Mikrogramm.



Bei dem zweiten Luftschadstoff, dem Feinstaub (Partikelgröße 10 Mikrometer), wurde der Grenzwert 2018 nur an einer industrienahen Messstation überschritten. Dennoch sei die Belastung zu hoch und ein Risiko für die Gesundheit, teilte das Umweltbundesamt (UBA) mit. Wenn man die strengeren Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation zum Maßstab nehme, werde an 78 Prozent aller 374 Messstellen zu viel Feinstaub gemessen. Betroffen seien auch Kleinstädte und ländliche Gebiete. An 35 Tagen im Jahr darf die Belastung bei mehr als 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft liegen, die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt aber nur maximal drei Tage mit Werten oberhalb von 50 Mikrogramm. Bisherige Analysen ergaben, dass ein nicht geringer Teil des Feinstaubs in Städten aus dem Umland hereingeweht wird.

UBA-Präsidentin Maria Krautzberger verlangte, ältere Dieselautos schnell mit wirksamen Katalysatoren nachzurüsten, um den EU-Grenzwert überall einzuhalten. Dieselfahrzeuge stoßen wegen des höheren Energiegehalts des Dieselkraftstoffs weniger Kohlendioxid aus, aber dafür mehr Stickoxid, gegen Rußpartikel sind neuere Fahrzeuge mit Filtern ausgerüstet, die die Motorsteuerung aber unter erhöhtem Kraftstoffverbrauch bei schnellerer Fahrt freibrennen muss, um die Filterwirkung aufrechtzuerhalten.



Überhöhte Stickoxidwerte sind der Grund für Fahrverbote für ältere Diesel in Stuttgart, Hamburg und Darmstadt. Andere Städte – etwa Berlin – könnten folgen. Der Verein Deutsche Umwelthilfe hatte die Einschränkungen vor Gericht erzwungen. Die Europäische Union hat Deutschland und fünf andere Staaten vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) verklagt, weil die Grenzwerte nicht eingehalten werden.

Die Dieselkrise und die Politik Die Dieselkrise und die Politik Schon seit 2015 ist die Autoindustrie in der Krise: Nach und nach stellte sich heraus, dass die Dieselautos vieler Hersteller die gesetzlichen Grenzwerte für Abgase nur im Labor einhalten, nicht auf der Straße. Es zeigte sich, dass die Autoindustrie verschiedene Tricks anwendet, die den Schadstoffausstoß in den Tests minimieren. Eine wichtige Rolle spielen Abschalteinrichtungen, die in bestimmten Situationen die Abgasreinigung deaktivieren. Das ist in Ausnahmefällen legal, um die Bauteile nicht zu überlasten, etwa bei starker Beschleunigung, steil bergauf oder bei niedrigen Temperaturen. Die Autoindustrie hat diese Ausnahmen jedoch so großzügig genutzt, dass die Abgaswerte im Labor die aus dem Test oft um ein Vielfaches überschreiten. Viele Hersteller haben die Abschalteinrichtungen sogar darauf programmiert, dass sie erkennen, wenn das Auto getestet wird, und nur dann die Abgase reinigen. Die Hersteller haben damit die rechtlichen Vorgaben sehr weit ausgelegt – ob sie sie überschritten haben, ist juristisch umstritten. Mehrere Klagen laufen. Bis die entschieden sind, ist unklar, ob die Politik Erfolg hätte, wenn sie die Industrie rechtlich zu Nachrüstungen oder Entschädigungen verpflichten wollte. Da solche Verfahren Jahre dauern könnten, schon jetzt aber in einer Stadt nach der anderen Fahrverbote für Dieselautos verhängt werden, versucht die Bundesregierung, eine schnelle Lösung zusammen mit den Autokonzernen zu finden. Ein Spezialfall ist der VW-Konzern, der Betrug zugegeben hat und gegen den die Staatsanwaltschaft Braunschweig ein Bußgeld von einer Milliarde Euro verhängte.

Bereits Ende Januar hatte das Bundesamt auf Basis erster Daten mitgeteilt, dass die Belastung zurückgehe als Folge von Tempolimits, Verkehrsbeschränkungen, mehr neuen Autos, Softwareupdates zur besseren Abgasreinigung bei älteren Diesel, aber auch wegen des Wetters. Was wie viel zur Minderung beigetragen hat, lasse sich allein anhand der Messdaten nicht bestimmen, hieß es damals.



Für die wegen des Abgasskandals notwendigen Nachrüstungen direkt am Motor hat die große Koalition die rechtlichen Grundlagen gelegt, sie sind aber an Fahrzeugen noch nicht angelaufen. Nachrüstunternehmen hätten erste Anträge auch für Pkw gestellt, sagte UBA-Präsidentin Krautzberger. Alle Autokonzerne seien dazu aufgerufen, "die Nachrüstunternehmen technisch und die Kunden beim Kauf der Systeme finanziell zu unterstützen".

So ist es in ... So ist es in ... Paris Bis spätestens 2025 soll der Diesel komplett aus der Innenstadt verbannt werden. Bis dahin gelten tageweise Fahrverbote. Derzeit allerdings nur für sehr alte Diesel bis zur Euro-2-Norm. Oslo Oslo An Tagen mit hoher Smogbildung dürfen Diesel nicht in die Stadt. Wer sich daran nicht hält, zahlt umgerechnet knapp 160 Euro Strafe. 2024 soll der Verbrennungsmotor aus Oslos Innenstadt verschwunden sein. London London Bürgermeister Sadiq Khan will die Innenstadt bis 2025 zur Null-Emission-Zone machen. Die Zahl der täglichen Autofahrten in London will er um drei Millionen reduzieren. Schon heute wird eine Maut erhoben, ab Oktober folgen weitere Gebühren für Fahrer älterer Autos. Madrid Madrid An Tagen mit starker Stickoxidbelastung dürfen nur halb so viele Autos in die Stadt wie sonst. Mal müssen jene mit gerader Zahl auf dem Kennzeichen in der Garage bleiben, mal jene mit einer ungeraden. Ab 2025 ist der Diesel voraussichtlich in der Innenstadt verboten.

Das UBA bekommt die Stickoxid-Werte von den Umweltbehörden der Länder geliefert, die für die Messungen zuständig sind. Kritiker sind der Meinung, in Deutschland werde zu scharf gemessen. Die EU-Richtlinie zum Aufstellen der Messstationen gibt einen gewissen räumlichen Spielraum. Im November hatte das Bundesumweltministerium angekündigt, über den TÜV die Standorte der Stationen prüfen zu lassen.