Natürliche Verbündete sind Andreas Scheuer und die Umweltverbände normalerweise nicht. Doch diese Woche argumentieren sie für dasselbe Anliegen: die Pkw-Maut. Denn nach dem Scheitern der deutschen Pkw-Maut vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) will Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) das Konzept noch nicht begraben. Er verkündete schon kurz nach dem Urteil, über eine Maut mit "ökologischer Lenkungswirkung" nachdenken zu wollen. Eine Forderung, der sich neben einigen CDU-Politikern und Grünen-Politikerinnen auch das Umweltbundesamt und die Umweltverbände anschlossen.

Die politische Idee hinter der gescheiterten Pkw-Maut hatte nicht viel mit Umwelt- und Klimaschutz zu tun. Das Ziel, mit dem die CSU 2013 in den Bundestagswahlkampf zog war simpel: ausländische Autofahrerinnen und Autofahrer zur Kasse bitten. Die deutschen Autofahrer sollten die Summe, die sie für die Maut bezahlen müssten, über eine Senkung der Kfz-Steuer zurückbekommen. Diese Diskriminierung war auch der Grund, warum die Maut vor Gericht scheiterte. Eine ökologische Lenkungswirkung enthielt das Vorhaben aber auch bisher schon: Je weniger Emissionen ausgestoßen wurden, desto billiger wäre die Jahresvignette für Autofahrer gewesen. Wo und wie viel danach gefahren würde, wäre allerdings nicht in den Preis eingegangen.

"Die Frage bei einer Pkw-Maut ist zunächst: Was will man damit erreichen?", sagt Gernot Sieg, Leiter des Instituts für Verkehrswissenschaft an der Universität Münster. Mit einer Maut pro Kilometer auf Bundesfernstraßen könne etwa die Infrastruktur, also etwa die Straßen, finanziert werden. Hier reiche schon ein Betrag von drei Cent pro Kilometer. "Will man mit einer Maut Staus verhindern, muss man dafür sorgen, dass die Leute ihr Verhalten ändern. Dafür müssten die Mautsätze laut unseren Berechnungen bei bis zu 35 Cent pro Kilometer liegen", sagt er. Menschen mit niedrigen Einkommen könnten sich das Autofahren dann womöglich nicht mehr leisten.

"Wer ein großes, dreckiges Auto fährt, zahlt viel"

Will man den Verkehr klimafreundlicher machen, hält Sieg eine Maut pro Kilometer für ungeeignet: "Der Ausstoß von Treibhausgasen ist weniger abhängig von der Entfernung, sondern eher von der Fahrweise und dem Fahrzeug. Beides steht in direkter Verbindung zum Spritverbrauch." Sieg hält es für sinnvoller, das direkt über die Energiesteuer zu bepreisen oder den Verkehrssektor in das europäische Emissionshandelssystem einzubeziehen.

Anders beurteilt Sieg eine Abgabe in Städten, die sogenannte Citymaut. Hier könne eine kilometerabhängige Maut dazu beitragen, den Verkehr gezielter zu steuern. Staus könnten so verhindert, Stickstoffoxide eingespart und so Fahrverbote verhindert werden. Die Einnahmen könnten dann in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs fließen, wie es in Stockholm gemacht wird.

Ähnlich sieht das Andreas Knie, Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung: "Wer ein großes, dreckiges Auto fährt und dazu noch viele Kilometer, der zahlt viel. Wer wenig fährt und dazu ein kleines, sauberes Auto hat oder sich ein Auto teilt, der zahlt ganz wenig." Knie ist allerdings wichtig, dass es gerecht zugeht. Die unteren Einkommensklassen müssten deshalb freigestellt werden.