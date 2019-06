Ich wohne in Jena und in Isserstedt gibt es einen großen Supermarkt. An der Ausfahrt des Supermarkts (im Bild rechts) auf die Hauptstraße gibt es einen Bypass, über den man direkt nach Jena kommt, ohne durch den Kreisel zu müssen. An diesem steht noch mal ein Schild "Vorfahrt beachten". Meine Frage ist: Was soll das da? Wenn ich auf dem Bypass bin, dann müsste ich eigentlich nur beim Spurwechsel Vorfahrt beachten, nicht aber, wenn jemand von der Hauptstraße auf den Bypass wechseln will. Richtig?, will ZEIT-ONLINE-Leser Axel Schuhmann wissen.

Der Leser will wissen, ob die Vorfahrtszeichen auf der rechten Seite überflüssig sind. © Axel Schuhmann

Das Vorfahrt-achten-Schild an dieser Stelle ist nur scheinbar überflüssig, sagt Christian Janeczek, Fachanwalt für Verkehrsrecht aus Dresden: "Die Straße in Richtung Kreisverkehr ist gegenüber dem Bypass vorfahrtberechtigt. Das bedeutet, dass der Verkehr, der von rechts aus dem Bild kommt, auf die warten muss, die von unten links kommen." Relevant wird diese Regelung, wenn die von unten links nach rechts auf den Bypass wechseln wollen. Dann müssten die auf dem Bypass ihnen Vorfahrt gewähren, sagt Janeczek.

Christian Janeczek ist seit 2003 als Rechtsanwalt in Dresden zugelassen. 2006 qualifizierte er sich zum Fachanwalt für Strafrecht und 2007 zum Fachanwalt für Verkehrsrecht weiter. Außerdem ist er im Deutschen Anwaltverein (DAV) Mitglied des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht und Mitglied des Verkehrsrechtsausschusses im DAV.

Janeczek räumt ein, dass das nicht alle seine Kolleginnen und Kollegen so sehen – aber die meisten. Er hat in einer spontanen Umfrage 18 Kollegen aus der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltsvereins um eine Einschätzung gebeten. Die meisten teilten seine Auffassung, so Janeczek. Er sieht sich auch durch den Bundesgerichtshof (BGH) bestätigt: Das höchste Gericht gehe davon aus, dass die Vorfahrt für die gesamte Fahrbahnbreite gilt und darum den Bypass einbezieht.

Nur wenige seien der Überzeugung, dass eine Fahrerin, die von der Hauptstraße auf den Bypass wechselt, dem Verkehr dort Vorfahrt gewähren muss. Sie beziehen sich auf die Straßenverkehrsordnung, in der es in Paragraf 7, Absatz 5, heißt: "In allen Fällen darf ein Fahrstreifen nur gewechselt werden, wenn eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist."

Schließlich gebe es noch Fachanwälte, die die Beschilderung für nicht eindeutig erachten. Sie seien deshalb der Meinung, dass sich die Verkehrsteilnehmer und -teilnehmerinnen untereinander abstimmen müssten, berichtet Janeczek.