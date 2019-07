Was am Montag am Frankfurter Hauptbahnhof geschah, macht fassungslos: Ein Mann stieß eine Mutter mit ihrem achtjährigen Kind vor einen einfahrenden ICE, die Mutter konnte sich retten, der Sohn starb. Die Tat hat Entsetzen und Trauer ausgelöst. Aber viele fragen sich nun auch: Bin ich, sind meine Kinder noch sicher, wenn wir am Gleis stehen?



Politikerinnen und Politiker reagieren auf diese Sorgen, indem sie Maßnahmen für mehr Sicherheit auf Bahngleisen fordern. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) etwa will mit Vertretern der Deutschen Bahn und des Verkehrsministeriums ausloten, wie man die Sicherheit in Bahnhöfen verbessern kann. Eine stärkere Polizeipräsenz auf den Bahnsteigen ist im Gespräch, ebenso wie mehr Videoüberwachung. Die Gewerkschaft der Polizei dagegen hat sich dafür ausgesprochen, nur Menschen mit Ticket auf die Bahnsteige zu lassen.

Aber würden solche Maßnahmen potenzielle Täter wirklich an ihrem Vorhaben hindern? Das ist mehr als zweifelhaft. Wer entschlossen ist, im öffentlichen Raum Menschen zu ermorden, wird sich weder von einer stärkeren Polizeipräsenz noch von Überwachungskameras davon abhalten lassen. Der Täter handelt ja in dem Wissen, dass er kaum eine Chance hat, zu fliehen. Und ein Mörder kann sich genauso per Ticket den Zutritt zum Bahnsteig verschaffen wie jeder andere auch.



Der öffentliche Raum wird nie vollkommen sicher sein

Auch Sicherheitsvorkehrungen wie etwa bei dem im Frankfurter Flughafen eingesetzten Shuttlezug sind ganz gewiss keine Lösung: Dort sind Bahnsteig und einfahrender Zug durch eine Glaswand getrennt. Erst wenn der Zug gehalten hat, öffnen sich Türen in der Wand. Somit ist es unmöglich, in das Gleisbett zu fallen oder geschubst zu werden. Dieses System lässt sich aber für den Bahnverkehr nur schwer kopieren, denn es ist voll automatisiert: Alle Züge sind baugleich und kommen ohne Fahrer aus. Sie stoppen außerdem immer exakt an der Stelle, an der die Türen von Bahnsteig und Zug sich decken. An Hauptbahnhöfen wie dem in Frankfurt halten dagegen Züge ganz unterschiedlicher Bauart. Wollte man eine Glaswand zur Sicherung der Fahrgäste einziehen, wäre ihnen je nach Zugmodell der Ausgang versperrt.



Die ernüchternde Erkenntnis ist dieselbe wie nach Terroranschlägen: Der öffentliche Raum wird nie vollkommen sicher sein. Wer anderen Menschen dort etwas antun will, wird einen Weg finden. Alle Forderungen nach mehr Überwachung, mehr Polizei oder nach mehr technologischen Sicherheitsvorkehrungen sind deshalb nur Ausdruck der Hilflosigkeit, die eine derart grausame Tat auslöst.

Deutschlands Straßen sind wesentlich gefährlicher

Bei aller Bestürzung über den entsetzlichen Einzelfall: Bahnfahren ist, auch im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern, weiterhin sehr sicher. Nur zwei Fahrgäste wurden laut Statistischem Bundesamt 2017 getötet, 43 schwer verletzt. Auf Deutschlands Straßen dagegen starben im selben Jahr mehr als 3.000 Menschen. Obwohl es vielerorts nicht mal ein Tempolimit gibt, steigt trotzdem kaum jemand mit Panik ins Auto. Und das obwohl man es auch dort nicht in der Hand hat, durch das Verschulden Dritter in einen Unfall verwickelt zu werden.

Maßnahmen für mehr Sicherheit an Bahnsteigen würden viel Geld kosten, die Bahn aber nicht sicherer machen. Im Gegenteil: Ticketkontrollen etwa würden an den Bahnsteigen das Chaos sogar noch vergrößern.