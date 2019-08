Falschparkern, die Radfahrer und Fußgänger gefährden, sollen in gravierenden Fällen künftig auch Punkte in Flensburg drohen. Dabei geht es um unerlaubtes Halten auf Rad- und Gehwegen, auf Schutzstreifen für Radler und fürs Parken in zweiter Reihe, wie das Bundesverkehrsministerium mitteilte.



Bisher war lediglich bekannt gewesen, dass das Ministerium eine Erhöhung des Bußgelds für oben genannte Verstöße von 15 auf bis zu 100 Euro plant. Die Änderungen sollen im Zuge von Maßnahmen des Ministeriums zugunsten des Radverkehrs erfolgen.



Im Mai hatte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bekannt gegeben, eine Reihe von Regeln und Förderbedingungen "prüfen und anpassen" zu wollen, darunter eine deutliche Erhöhung der Bußgelder für das Parken auf Schutzstreifen und in zweiter Reihe sowie die Überarbeitung der Straßenverkehrsordnung mit einem Halteverbot auf Schutzstreifen und die Anpassung der Vorgaben für den Radwegebau.



Die SPD signalisierte Zustimmung für Scheuers Vorhaben. So sagte die SPD-Abgeordnete Ulli Nissen: "Wem Geld egal ist, den schmerzen Punkte schon eher", sagte sie der Zeitung. Jeder wisse genau, "wo er parken oder halten darf und wo nicht".



Bisher sieht der Bußgeldkatalog des Kraftfahrt-Bundesamts für die oben genannten Verstöße ein Bußgeld zwischen zehn und 35 Euro vor. Die Höhe des Bußgeldes ist nach Angaben des Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) im europäischen Vergleich eher niedrig. Experten kritisierten in der Vergangenheit wiederholt, dass falsch parkende Autofahrer übrige Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer gefährdeten, etwa indem sie die Sicht versperren. Für das Kontrollieren der Parkraumgebühren ist in Deutschland das Ordnungsamt zuständig.