Wenn Andreas Holzmann an der Ampel Gas gibt, hat man nicht das Gefühl, in einem Kleintransporter zu sitzen. "Auf den ersten Metern ziehe ich manchmal sogar einen Porsche ab", sagt er und lacht. In seinem Kofferraum liegen Briefe, kleine und große Päckchen. Der Wagen beschleunigt, zu hören ist nur ein leichtes Surren.

Holzmann arbeitet bei der Deutschen Post als Zusteller und liefert am Starnberger See südlich von München die unterschiedlichsten Sendungen aus. Seit drei Jahren fährt er nicht mehr mit dem Diesel vor, sondern mit dem Streetscooter, einem Sprinter mit Elektroantrieb.



In Starnberg fährt inzwischen die Hälfte der Lieferfahrzeuge mit Strom, deutschlandweit sind gut 9.000 Elektroautos der Marke Streetscooter für die Deutsche Post DHL Group im Einsatz. Der Hersteller entstand 2010 durch eine Ausgründung der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen und gehört seit 2014 zur Deutschen Post. Das Unternehmen produziert drei verschiedene Transportergrößen – damit werden Postkarten ebenso wie Sessel oder Matratzen ausgeliefert.



Die Deutsche Post DHL will grüner werden. Ziel ist es, bis 2025 70 Prozent der Emissionen bei der Paketzustellung einzusparen, bis 2050 sollen sogar alle logistikbezogenen Emissionen auf null reduziert werden. Dafür investiert das Unternehmen in eine Flotte aus Elektrorädern – Zwei- und Dreiräder – und Elektrotransportern. Damit wolle man "einen positiven Beitrag zur lokalen Luftqualität leisten", wie es beim Unternehmen heißt. Bei 32 Prozent sei man schon. Und auch andere in der Logistikbranche haben eine nachhaltige Strategie ausgerufen: Bei Hermes heißt sie etwa "Urban Blue", bei Dachser "Emission Free Delivery" und bei UPS "Green Logistics". Und wie die Deutsche Post DHL setzen auch DPD und Dachser vermehrt auf strombetriebene Sprinter und Lkw.

Wenn die Logistikbranche grüner wird, ist das gut für die Luftqualität in den Städten. Die Stickoxidwerte waren im Jahr 2018 in 57 Städten zu hoch, am schlimmsten war die Luft in Stuttgart, Darmstadt und München. Außerdem verstopfen die meist immer noch mit Diesel betriebenen Lieferfahrzeuge zusammen mit anderen Autos die Straßen. Das Deutsche Institut für Urbanistik beruft sich in einer Studie auf Zahlen, wonach mehr als ein Drittel aller Autofahrten Fahrten deutschlandweit auf den Wirtschaftsverkehr entfallen. "An Werktagen steigt dieser Wert auf knapp 40 Prozent des Fahrtenaufkommens", heißt es in der Studie. Und ein wachsender Anteil davon ist durch den Lieferverkehr verursacht. Laut Prognosen könnte schon 2020 jeder fünfte Einkauf online stattfinden, die Branche wächst. Das führt vielleicht dazu, dass weniger Menschen mit dem Auto einkaufen fahren, aber eben auch dazu, dass immer mehr Lkw und Transporter unterwegs sind.



Fahrverbote machen erfinderisch

Doch nun gibt es immer mehr Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in den Städten. Das führt dazu, dass die Logistikunternehmen umdenken. "Das Thema hat für die Unternehmen in den vergangenen drei, vier Jahren und im Zuge der Diskussionen über Fahrverbote in Innenstädten an Wichtigkeit gewonnen", sagt Petra K. Schäfer, Direktorin am Research Lab for Urban Transport (ReLUT) an der Frankfurt University of Applied Sciences.



Was die Deutsche Post mit dem Streetscooter macht, liegt nahe: Das Fahrzeug bleibt gleich, es ändert sich nur der Antrieb. "So viel hat sich für uns gar nicht geändert, außer dass wir nicht mehr zum Tanken fahren müssen", sagt Zusteller Holzmann. Die Streetscooter kommen mittlerweile mit einer Ladung so weit, dass sie nicht nur in der Stadt, sondern auch auf Überlandstrecken eingesetzt werden können. Auf seiner Route legt Holzmann selten mehr als 30 Kilometer zurück. "Wenn ich morgens mit 100 Prozent Akku losfahre, sind abends meistens immer noch 80 Prozent übrig", erzählt er.

Doch Autos bleiben Autos. Egal, ob sie mit Strom oder Diesel fahren – sie tragen zu Staus in Innenstädten bei und nehmen viel Platz in Anspruch. Und auch wenn viele seriöse Studien zu dem Ergebnis kommen, dass Elektroautos unterm Strich eine bessere CO2-Bilanz als Dieselfahrzeuge aufweisen, ist und bleibt die Herstellung der Batterien energieaufwendig.