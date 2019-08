Kinder bis zum achten Lebensjahr müssen auf dem Gehweg fahren. Was passiert, wenn die Gehwege zugeparkt, durch Mülltonnen zugestellt oder so schmal sind, etwa weniger als einen Meter breit, dass das Radfahren darauf gar nicht möglich ist? Dürfen sie dann auf der Fahrbahn fahren, wenn die Eltern das ihrem Kind zutrauen, beispielsweise wenn es in Begleitung eines Erwachsenen ist, oder dürfen Kinder dann nicht Rad fahren?, fragt ZEIT-ONLINE-Leserin Katalin Saary aus Reinheim.

Viele Jahre lang drohte Eltern ein Bußgeld, wenn sie mit kleineren Kindern gemeinsam den Gehsteig zum Radfahren benutzten. Inzwischen darf ein Erwachsener mit einem oder mehreren Kindern gemeinsam auf dem Gehsteig radeln. Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr müssen den Gehsteig benutzen, bis zum zehnten Lebensjahr können sie weiterhin dort Rad fahren. Aber was tun, wenn es überhaupt keinen Bürgersteig gibt? "Die Benutzungspflicht gilt nur da, wo ein Gehweg vorhanden ist. Ob ein Richter einen vollständig blockierten Gehweg noch als vorhanden ansieht, ist Ermessensfrage. Es werden hier beide Auffassungen vertreten", erläutert Rechtsanwalt Markus Matzkeit.

Markus Matzkeit ist seit 1996 Rechtsanwalt und eröffnete 1999 eine eigene Kanzlei in Wülfrath in Nordrhein-Westfalen. Der Jurist ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im Deutschen Anwaltverein sowie Vertrauensanwalt des Automobilclubs von Deutschland (AvD).

Oft parken Lieferdienste aber so, dass den zu Fuß Gehenden und somit auch Radfahrenden noch ein Durchgang auf dem Trottoir bleibt, den sie auch nutzen sollten, anstatt auf die oft dicht befahrene Straße zu wechseln. "Solange der Gehweg noch Platz bietet, das Fahrrad zu schieben, dürfte die Nutzung der Straße nicht zulässig sein", sagt Matzkeit und ergänzt: "Mal ganz davon abgesehen, dass ich als Elternteil die Nutzung der Fahrbahn ohnehin nur dann in Betracht ziehen würde, wenn es eben nicht anders geht." Und auf der Straße würde er das Kind dann schieben lassen. Der Rechtsanwalt empfiehlt, in solchen Fragen pragmatisch zu sein. Denn bei einem überlegten und nachvollziehbaren Handeln dürfte auch kein Bußgeld verhängt werden.