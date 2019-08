Dr. Michael Schulte studierte und promovierte an der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität in Bonn. Seit 1999 ist er als Anwalt zugelassen, seit 2009 ist er Fachanwalt für Verkehrsrecht. Zusätzlich arbeitet Schulte auch als Fachanwalt für Familienrecht und Arbeitsrecht. Schulte ist Partner in der Kanzlei ALTROGGE+ in Lüdenscheid.