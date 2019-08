4,2 Liter Superbenzin auf 100 Kilometer: Der Realverbrauch des Testwagens Toyota Corolla 1.8 Hybrid ist niedriger als bei den Wettbewerben in der Golf-Klasse. Es gelingt mühelos, sparsam zu fahren. Das wissen auch die Käuferinnen und Käufer: 81 Prozent der im Juli neu zugelassenen Corolla haben die Kombination aus Elektro- und Verbrennungsmotor unter der Haube. Die insgesamt über 13 Millionen gebauten Hybrid-Pkw von Toyota gehen schonender mit fossilen Ressourcen um als konventionelle Autos. Trotzdem stehen Hybridautos von allen Herstellern pauschal in der Kritik: Sind sie wirklich besser für die Umwelt?

Es kommt darauf an. Das Beispiel Toyota zeigt: Die Hybridautos aus dem japanischen Konzern sind dafür konstruiert, weniger Superbenzin zu verbrauchen. Beim Verzögern und Bremsen arbeitet der Elektromotor als Generator und produziert Strom, der dann in der Batterie gespeichert wird. Im Fall des Corolla 1.8 Hybrid entspricht dieser ungefähr der Kapazität von zwei Pedelecs. Beim Beschleunigen wird diese elektrische Energie wieder genutzt. Zusätzlich hält ein per Software gesteuertes Planetengetriebe die Drehzahl des Verbrennungsmotors im Bereich der höchsten Effizienz. Im Ergebnis entstehen so deutlich niedrigere Emissionen als bei einem reinen Verbrennungsmotor.



Der größte Konkurrent von Toyota ist Volkswagen. Auch hier spielen Hybridautos eine immer wichtigere Rolle. Das Ziel ist auch in Wolfsburg, den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen zu senken. Wenn im Oktober die achte Generation des EU-Topsellers Golf vorgestellt wird, werden die meisten Motorvarianten als sogenannte Mildhybride ausgelegt sein. Auch sie gewinnen Bremsenergie zurück, können aber im Gegensatz zu den Japanern nicht rein elektrisch beschleunigen.



Mogelpackung Plug-in-Hybrid

Der Streit entzündet sich meistens an den Plug-in-Hybriden: Ihre Batterien sind erheblich größer und können am Stromnetz aufgeladen werden. Mit dieser elektrischen Energie ist es möglich, typische und kürzere Pendelstrecken ohne Verbrennungsmotor zu bewältigen – unklar ist aber, wie viele Fahrerinnen und Fahrer solcher Autos das auch regelmäßig tun. Plug-in-Hybridautos sind für die internationale Autoindustrie attraktiv, weil sie auf dem Papier sehr niedrige CO2-Emissionen haben. Aber dahinter steckt nicht etwa eine herausragende Effizienz, sondern eine Fantasieformel.

Denn Plug-in-Hybridfahrzeuge durchfahren die Messstrecke im Labor zweimal: Zuerst mit voller Batterie, danach mit leerer. Es gibt also zwei Verbrauchswerte, die wiederum auf Basis der elektrischen Reichweite gewichtet werden. Der Gesetzgeber – hier in Gestalt der UNECE-Norm R101 – geht davon aus, dass ein Plug-in-Hybrid mit mehr Batteriekapazität auf der Straße häufiger elektrisch fährt und hat hierfür einen zusätzlichen Nutzungsfaktor definiert. Das ist so kompliziert, dass die Hersteller eigene Fachabteilungen zur Berechnung beschäftigen. Und es führt zu verzerrten Verbrauchs- und CO2-Werten, mit denen potenzielle Kundinnen und Kunden in der Realität nichts anfangen können.