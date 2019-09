Viele in der Bahnbranche irritiert zudem, wie der Bund die Milliarden für den Ausbau investieren will. Denn allein elf Milliarden sollen der Deutschen Bahn bis 2030 als Eigenkapitalspritze zur Verfügung gestellt werden. Der Staatskonzern soll diese Milliarden dann laut Klimapaket in die Modernisierung, den Ausbau und die Elektrifizierung des Schienennetzes investieren.

Über den Sinn dieser Maßnahme wird im kleinen Kreis der Eisenbahnexperten seit Tagen kollektiv gerätselt. Denn eigentlich ist für den Schienenausbau allein der Bund zuständig, der die Gelder auch direkt in Ausbauprojekte investieren könnte. Immer wieder heißt es deshalb, dass ein Teil dieser Summe in die Finanzierung von Stuttgart 21 fließen könnte. Denn bei dem teuren und unrentablen Großprojekt muss die Bahn bis 2025 einen Eigenanteil von etwa fünf Milliarden Euro stemmen – Geld, das der hochverschuldete Konzern nicht hat.

Doch die privaten Eisenbahnunternehmen in Deutschland befürchten auch, dass die Bahn die Milliarden für die Finanzierung neuer Züge nutzen könnte. Dank der Eigenkapitalspritze könnte die Bahn günstigere Kredite bekommen, sagt Peter Westenberger vom NEE. "Die Bundesregierung wollte hier etwas Gutes tun und hat den Wettbewerb nicht bedacht", sagt Christian Schreyer, der Präsident des Interessensverbandes Mofair, in dem die privaten Personenbahnen organisiert sind.

In einem gemeinsamen Brief wollen Mofair und NEE nun vom Bahnbeauftragten der Bundesregierung, Enak Ferlemann, wissen, wie die Bundesregierung der Deutschen Bahn Eigenkapital zukommen lassen will, ohne die Chancengleichheit im Wettbewerb zu gefährden. Bei der NEE hat man sich auch bereits den nächsten Schritt überlegt. Der Verband denkt darüber nach, den Eigenkapitalzuschuss für die Deutsche Bahn durch die EU-Kommission überprüfen zu lassen.