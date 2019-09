Trotz politischer Bekenntnisse zu mehr Klimaschutz müssen Bus- und Bahnkunden in vielen deutschen Regionen mehr für ihre Fahrkarte bezahlen. Mehrere große Verkehrsverbünde erhöhen zum Jahreswechsel die Preise. Betroffen sind etwa Kunden im Ruhrgebiet, im Rheinland, in Berlin und Brandenburg, im Großraum Hamburg und im Rhein-Main-Gebiet – und dazu alle, die in Regionalzügen außerhalb von Verkehrsverbünden unterwegs sind.

Die Preiserhöhungen belaufen sich auf bis zu 3,3 Prozent. Das ist nicht überall so: im Großraum München brachte eine Tarifreform in diesem jahr sieben Prozent niedrigere Preise. Einfachere Tarifzonen machten in und um Stuttgart viele Verbindungen günstiger. Doch das sind Ausnahmen. Höhere Gehälter, Diesel- und Strompreise sowie Materialkosten machten Preiserhöhungen unumgänglich, hieß es etwa beim Verkehrsverbund Rhein-Sieg.



Ähnlich äußerte sich auch Susanne Henckel, Geschäftsführerin des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB): "Die Verkehrswende ist nur mit dem öffentlichen Nahverkehr zu stemmen". Nach zwei Nullrunden bräuchten die Unternehmen aber mehr Geld: für neue Busse, U-Bahn und Straßenbahnzüge, Wartung, Personal, Digitalisierung und Investitionen in umweltfreundliche Antriebe. Der VBB erhöht seine Preise zum Jahreswechsel um 3,3 Prozent.

Klimapaket vergünstigt nur den Fernverkehr

Die Bundesregierung hat in ihrem Klimapaket zwar gerade angekündigt, die Mehrwertsteuer für Bahntickets im Fernverkehr von 19 auf sieben Prozent zu senken. Auch ansonsten soll der Konzern mit vielen Milliarden zusätzlich unterstützt werden. Im Nahverkehr jedoch gilt bereits der reduzierte Mehrwertsteuersatz.

Daher ist Klimaschutz in dieser Branche vorerst eher ein Argument für höhere Fahrpreise als für niedrigere. "Wenn wir über einen attraktiven und leistungsstarken ÖPNV die Klimaschutzziele im Verkehr erreichen wollen, dann werden wir um massive Investitionen in den Ausbau und in die Grunderneuerung nicht herum kommen", sagte Ingo Wortmann, der Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen. "Die Fahrgeldeinnahmen sind dafür ein ganz entscheidender Beitrag."



Jährlich geben die Fahrgäste bundesweit 13 Milliarden Euro für Fahrkarten aus. Das decke drei Viertel der Betriebskosten. Der Rest komme aus öffentlichen Haushalten. "Wenn Busse und Bahnen künftig mehr und öfter fahren sollen, um deutlich mehr Fahrgäste mit attraktiven Angeboten zu geewinnen, dann wir dd as zwangsläufig mehr Geld kosten", sagte Wortmann. "Dieses allein von den Steuerzahlern einzufordern, halten wir unternehmerisch für falsch."