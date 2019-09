Der Protest gegen die Internationale Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt dauert an: Wie das Aktionsbündnis Sand im Getriebe am Sonntagmorgen mitteilte, blockieren Aktivistinnen und Aktivisten zwei Eingänge zum Messegelände. Am Eingang "Portalhaus" im Westen des Geländes blockiere man die Shuttlebusse, die Autofahrende vom Parkhaus zur Messe bringen sollten. Auch der Haupteingang sei blockiert.



Damit sei Besucherinnen und Besuchern an beiden Orten der Zugang zur Automesse versperrt. Eine dritte Gruppe umrunde das Gelände mit Fahrrädern.



Ein IAA-Sprecher bestätigte die Störungen. "Es ist alles friedlich, die Besucherströme werden umgeleitet", sagte er. Auf Twitter teilt die Messe mit, der Eingang City sei derzeit außer Betrieb, zwei andere Eingänge stünden aber weiter zur Verfügung. Die Frankfurter Polizei äußerte sich noch nicht zu Details, twitterte aber: "An Punkten in Frankfurt haben sich Personengruppen versammelt, die wir auf ihrem Weg begleiten." Besucherinnen und Besucher könnten die IAA erreichen. Fotos, die das Aktionsbündnisses im Netz teilt, zeigen Aktivistinnen und Aktivisten in der Nähe der Messe.

"Ich stehe vor einer der Blockaden am Haupteingang, hier kommt gerade niemand mehr rein", sagte Sand-im-Getriebe-Sprecherin Tina Velo am Telefon zu ZEIT ONLINE, im Hintergrund war Jubel zu hören. Im Laufe des Tages könne noch "die ein oder andere Aktion passieren", sagte Velo. Über die S-Bahn-Eingänge sei die Messe aber noch zu erreichen. "Die werden wir nicht blockieren, das wäre ja widersinnig."



"Bis sie uns nicht mehr ignorieren können"

Mit den Aktionen setze Sand im Getriebe "ein deutliches Zeichen gegen das zerstörerische Verkehrssystem, für das die weltgrößte Automesse nach wie vor steht", sagte Marie Klee, eine Sprecherin des Bündnisses, laut Mitteilung. Mit der Blockade wolle man zeigen, "dass wir uns nicht länger mit leeren Versprechungen hinhalten lassen, sondern den Wandel hin zu klimagerechtem Verkehr lieber selbst in die Hand nehmen."



Das Aktionsbündnis Sand im Getriebe fordert autofreie Städte, kostenlosen ÖPNV sowie einen massiven Ausbau von Fahrradinfrastruktur. In seinem Aktionskonsens erklärt das Bündnis, es sehe sich in der Tradition des friedlichen zivilen Ungehorsams. Bei den Aktionen solle niemand gefährdet und verletzt und keine materielle Infrastruktur beschädigt werden. Man wolle den Druck auf die Verantwortlichen so lange erhöhen, "bis sie uns nicht mehr ignorieren können".

Schon am Samstag hatten nach Polizeiangaben 15.000 Menschen bei einer Kundgebung vor dem Messegelände eine rasche Verkehrswende und mehr Klimaschutz gefordert. Die Veranstalter bezifferten die Teilnehmerzahlen auf 25.000. Die Protestierenden forderten Vorrang für den Fuß- und Radverkehr, einen starken Ausbau von Bus und Bahn sowie einen klimaneutralen Verkehr bis 2035.



Ebenfalls am Samstag war die IAA 2019 für das Publikum geöffnet worden. Nach Angaben des scheidenden Präsidenten des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Bernhard Mattes, waren an dem Tag rund 60.000 Besucher auf die Messe gekommen. Die IAA dauert noch bis 22. September.