Eigentlich sollte Daniel Doerk am Kirchkamp entspannt in die Pedale treten können, wenn er ins Osnabrücker Zentrum radelt. Dort ist er auf einem rot markierten Fahrradweg unterwegs, der durch einen Bordstein gut vom Autoverkehr getrennt ist. Doch immer wieder muss Doerk abbremsen, ausweichen und auf die Fahrbahn oder den Fußweg wechseln: Privatleute, Zusteller und Handwerkerinnen nutzen den Radweg gerne als Parkplatz. Aus dem entspannten Dahinrollen wird ein Hindernisparcours, der Stress macht – und gefährlich werden kann.



Die Autos verdrängen Radfahrerinnen und Radfahrer von ihren Wegen und es kann zu brenzligen Situationen kommen, wenn sie sich in den fließenden Autoverkehr einfädeln müssen. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will deshalb die Strafen deutlich verschärfen: auf bis zu 100 Euro und einen Punkt in Flensburg. "Das ist ein Riesenschritt vorwärts", sagt Unfallforscher Siegfried Brockmann. Denn 100 Euro tun weh, und wenn das Geld nicht schmerzt, dann der Punkt in Flensburg. So sehen es viele Radaktivisten und Verkehrsexpertinnen. Allerdings sind sich auch alle einig: Sollen die Bußgelder wirken, müssen Städte und Kommunen das wilde Parken deutlich stärker kontrollieren als bisher.

"Wir haben das totale Vollzugsdefizit in Deutschland", sagt Burkhard Stork, Bundesgeschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). Auch Brockmann liefert dazu ein Beispiel aus der Praxis. "In Berlin ist die Polizei von der Masse an Verstößen überfordert", sagt der Unfallforscher. Lassen die Beamten in Berlin eine Reihe von Autos vom Radweg abschleppen, sei der freigeräumte Weg 30 Minuten später wieder zugeparkt. Wie groß das Problem tatsächlich ist, lässt eine Schwerpunktaktion der Berliner Polizei im Juni erahnen: Fünf Tage lang kontrollierten die Beamtinnen und Beamten Falschparker, die Radwege und Busspuren blockierten oder in zweiter Reihe parkten. 6.500 Autofahrer haben sie erwischt.

Die Berliner Verkehrsbetriebe schleppen Falschparker selbst ab

"Falschparker behindern die Verkehrswende", sagt Heinrich Strößenreuther. Der Fahrradaktivist und Verkehrsberater hat 2014 die App Wegeheld entwickelt, mit der jeder über ein paar Klicks und einem Foto Falschparker beim Ordnungsamt melden kann. Die App war ein Flop, aber das Medienecho groß und Strößenreuthers Ziel erreicht: Die Medien berichteten über Autofahrer, die ihre Fahrzeuge an freien Ladesäulen deplatzieren, auf Radwegen und freien Busspuren, an Car-Sharing-Stationen und Haltestellen, die eigentlich den ÖPNV beschleunigen sollen. Sie bremsen die nachhaltige Mobilität in den Städten.

Das will der Berliner Senat nun ändern. An den Falschparker-Schwerpunkten setzen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) inzwischen in Absprache mit der Senatsverwaltung und der Polizei sogenannte Busspurbetreuer ein. Momentan melden sie der Polizei noch, wenn der Abschleppdienst anrücken muss. Bald räumen sie sich laut BVG-Sprecher Jannes Schwentu den Weg selbst frei. In ein paar Wochen werden 40 Busspurbetreuer unterwegs sein, die die BVG-eigenen Abschleppfahrzeuge sofort anfordern können, um Falschparker zu entfernen.



400 Kilometer weiter nördlich existiert dieses Problem gar nicht. In Kopenhagen gehören die Radwege den Radfahrern. Das liegt laut Torsten Perner vom Planungsbüro Rambøll, das zurzeit die Radschnellwege für Berlin plant, vor allem daran, dass in Dänemark längst die Bedingungen gelten, die Scheuer in Deutschland gerade erst umsetzen will. Falschparken ist dort mit 750 Kronen – rund 100 Euro – seit Jahrzehnten teuer und wird durch regelmäßige Verkehrskontrollen verhindert. Entscheidend ist für Perne aber die gute Infrastruktur für Radler.

Eindeutige Erkennungsmerkmale fehlen in Deutschland

Das sichere und zusammenhängende Wegenetz macht das Radfahren in Kopenhagen leicht. Dort sind laut Perner stets so viele Radfahrer unterwegs, dass Autofahrer überhaupt nicht auf die Idee kommen, sich auf die stark befahrenen blau markierten Radwege zu quetschen. Außerdem sind die gut sichtbaren Wege durch unterschiedlich hohe Abgrenzungen sowohl klar vom Autoverkehr als auch von den Fußgängern getrennt. Autofahrern wird es also noch ein bisschen schwerer gemacht, ihren Wagen regelwidrig zu parken. Dazu müssten sie nämlich eine Barriere überwinden.

"Diese Struktur der Radverkehrsanlage kennt jeder in Dänemark", sagt Perner. Sie werde überall im Land kopiert. Die Folge sei ein hoher Wiedererkennungswert. In Deutschland sei das anders. Hier gebe es einen ganzen Blumenstrauß an Radwegen, Farben und unterschiedlichen Markierungsmöglichkeiten. Eine wichtige Aufgabe der Planer sei es nun, die Radanlagen künftig einheitlicher zu gestalten, damit sie sofort erkennbar sind. Das sei ebenfalls entscheidend dafür, dass Radanlagen nicht als Parkplatz missbraucht werden und die Sicherheit für Radfahrer steigt.

Der Haken an dem Kopenhagener Modell ist: Der Umbau kostet Zeit. Der Radaktivist und Blogger Daniel Doerk und Wolfgang Driehaus vom ADFC Osnabrück sind das Warten jedoch schon lange leid. Anfang Juni haben die beiden im Rahmen der bundesweiten Falschparker-Aktionswoche von Verkehrsclub Deutschland, Changing Cities, Wegeheld und vielen anderen Verbänden in der Straße am Kirchkamp eine riesige Werbefläche gemietet und ein Plakat aufhängen lassen: Warum kümmert sich in Osnabrück eigentlich niemand um #Falschparker auf Radwegen?, steht dort. Die Autofahrer hat das wenig gestört. Jedes Mal, wenn Doerk an dem Plakat vorbeikam, parkte ein Pkw, Lieferwagen oder Zusteller auf dem Fuß- oder Radweg.

"Aufklärungsaktionen bringen wenig", stellt Siegfried Brockmann fest. Wirksam sei dagegen die soziale Norm. "Langfristig müssen Autofahrer erkennen und akzeptieren, dass die Straße nicht mehr allein ihre Verkehrsanlage sei." Nach 60 Jahren autogerechter Stadt fällt das vielen Fahrzeugführern erst mal schwer.