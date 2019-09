Eine Wallbox macht das Laden zu Hause schneller und sicherer. Wenn das Elektroauto über ein Kabel verbunden ist, beginnt per Software die Kommunikation: Wie viel Wechselstrom bietet die Wallbox an und wie viel lassen das Ladegerät und die Batterie im Fahrzeug zu? Mit dieser Steuerung verläuft der Ladevorgang optimal.

In Deutschland sind Drehstromanschlüsse üblich, wie sie vom Elektroherd in der Küche bekannt sind. Das ergibt eine dreiphasige Leistung von mindestens elf Kilowatt. Aus der Elektrikersprache ins Deutsche übersetzt: Ein Auto kann in einer Stunde elf Kilowattstunden (kWh) laden. Ein Volkswagen ID.3 mit einer Kapazität von 58 kWh ist also in rund sechs Stunden voll. Achtung: Manche Elektroautos lassen nur kleine Ladeleistungen zu und sind folglich langsamer.

Die meisten Elektroautos könnten auch an einer simplen Haushaltssteckdose Strom ziehen. Deren Leistung ist aber auf 2,4 kW begrenzt. Der Volkswagen ID.3 bräuchte also einen ganzen Tag für die Vollladung. Neben der höheren Geschwindigkeit ist die gesteigerte Sicherheit ein Argument für eine Wallbox: Ein zusätzlicher Fehlerstromschutz minimiert das Risiko, dass das Hausnetz überlastet wird. So wird verhindert, dass Sicherungen rausfliegen, sich Teile erhitzen oder im schlimmsten Fall anfangen zu brennen.