Es gibt eine große ökologische Herausforderung an batterieelektrischen Fahrzeugen: ihre Akkus. Sie basieren – wie bei Smartphones oder Laptops – auf der Lithium-Ionen-Technologie. Der Grund dafür ist simpel, diese Technologie ermöglicht die größte Energiedichte von allen Batteriespeichern bei gleichzeitig geringem Gewicht. Allerdings sind die Batterien für Elektrofahrzeuge viel größer. Und schwerer. So wiegt die von Deutschlands meistgekauftem E-Auto, dem Renault Zoe, ganze 326 Kilogramm.

Was passiert mit solchen Akkus, wenn sie einmal kaputt sind? Matthias Buchert, Leiter Ressourcen und Mobilität beim Öko-Institut in Darmstadt, ist sich sicher: "Es führt kein Weg am Recycling von Fahrzeugbatterien vorbei." Dass sich das Recycling für die Umwelt lohnt, haben Studien des Öko-Instituts gezeigt: Die Ökobilanz der gebrauchten Materialien ist beim Recycling im Vergleich zur Primärherstellung stets besser.



Allerdings ist das Ganze nicht so einfach. Denn die Batterien müssen dafür geöffnet und zerlegt werden.



Antriebsbatterien bestehen aus einem Gehäuse, Kabeln, Elektronik und mehr oder weniger kleinen Zellen. In diesen befindet sich eine zähe Flüssigkeit, das sogenannte Elektrolyt, in dem die Ionen hin- und herwandern und so Energie erzeugen. Das System ist verschweißt und somit verschlossen. Wird es beschädigt oder eben geöffnet, können die Batterien einen stark ätzenden Fluorwasserstoff emittieren, in Brand geraten oder sogar explodieren kann. Solche Batterien zu recyceln, ist daher gefährlich.

Brandgefährlich für Laien

"Akkus recyceln kann nur Fachpersonal", sagt Buchert, "weil die Batterien je nach Bauart bis zu mehrere Hundert Volt Spannung haben, was tödlich ist." Dennoch ließen sich Lithium-Ionen-Akkus technisch gut recyceln, vorausgesetzt, das werde von professionellen Anlagenbetreibern gemacht, so der Experte. Derzeit gibt es jedoch nur sehr wenige solcher Unternehmen. Was heute noch ausreicht – immerhin existieren noch keine Massen an ausgedienten Batterien –, könnte künftig zum Problem werden. Buchert geht aber davon aus, dass mehr und größere Anlagen entwickelt werden, wenn der Markt wächst.

Was jedoch fehlt, sei eine ausreichende Regulierung. Bisher regelt die Batterien-Richtlinie der Europäischen Union (EU), wie das Recycling mit Akkus jeder Art zu geschehen hat. "Die stammt aber aus dem Jahr 2006 und ist überholt", sagt der Experte. 2021 oder 2022 soll eine neue Batterie-Richtlinie kommen, Mitarbeiter des Öko-Instituts sind daran in Projekten beteiligt.

Damit die alten Akkus aus E-Scootern und E-Bikes tatsächlich in den Wertstoffkreislauf zurückkehren, erwägen Experten und Expertinnen ein Pfandsystem. So schlägt etwa der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft ein Pfand in Höhe von 50 Euro je Akku-Gerät vor. Der Verband argumentiert, der hohe Pfand sei wegen der Brandgefahr nötig.



Es gibt aber noch ein Problem: Bisher zählen mittelgroße Batterien wie die aus Pedelecs oder Elektroscootern rechtlich zu Industriebatterien, obwohl die Fahrzeuge überwiegend privat genutzt werden. Experten wie Mathias Buchert kritisieren dies als unklare Zuordnung. Auch das müsste im Rückführsystem besser reguliert werden.