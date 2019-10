Drei Jahre hat die Eurobahn auf diese Übernahme gewartet. Zwei S-Bahn-Linien im Raum Dortmund sollte die Tochterfirma der französischen Staatsbahn SNCF ab dem 15. Dezember betreiben – der Einstieg in das lukrative Geschäft mit den besonders vollen Vorortzügen. Doch zwölf Wochen vor dem Start hieß es plötzlich: Halt, Stopp! Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr entzog der Eurobahn den Auftrag. Das Unternehmen habe nicht genug Lokführer für einen sicheren Bahnbetrieb. Nun soll die Deutsche Bahn die beiden Linien für die nächsten zwei Jahre im Notbetrieb weiterfahren.

In Deutschlands Bahnhöfen geht es inzwischen bunt zu. Neben den roten Zügen der Deutschen Bahn sind im Nahverkehr immer mehr Bahnen der Konkurrenz unterwegs. Einen Marktanteil von 35,2 Prozent haben die Wettbewerber im deutschen Nahverkehr bereits. 2002 waren es gerade einmal 8,2 Prozent. Doch bei Betriebsübernahmen kommt es auch immer wieder zu Problemen. Dass jetzt erstmals einem Betreiber vorab der Auftrag wieder entzogen wurde, gilt in der Branche deshalb als Alarmsignal.

Für den Schienennahverkehr sind seit der Bahnreform 1994 die Bundesländer zuständig. Sie finanzieren das unrentable Geschäft mit den Regional- und S-Bahnen und suchen per Ausschreibung Betreiber, die die Fahrten möglichst günstig anbieten. Der Wettbewerb soll mehr Effizienz bringen. Aber profitieren davon auch die Kunden und Kundinnen?

7.900 ausgefallene Züge in fünf Monaten

Auf der Suche nach einer Antwort lohnt ein Blick nach Niedersachsen. Dort wurden besonders früh besonders viele Strecken ausgeschrieben. Außerdem gehört etwa die Hälfte der Regionalzüge inzwischen dem Land, das soll Betreiberwechsel vereinfachen. Die Folge: ein harter Wettbewerb. Im Netz der Landesverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG), die im Auftrag der Landesregierung die meisten Strecken im Land bestellt, hat die Deutsche Bahn nur noch einen Marktanteil von 27 Prozent.

Eine Erfolgsgeschichte, findet die LNVG. Das Geld aus den Einsparungen durch den Wettbewerb habe man unter anderem in die Modernisierung der Züge gesteckt, sagt Geschäftsführerin Carmen Schwabl. So konnten die Waggons mit WLAN nachgerüstet werden. Das locke mehr Menschen in die Züge, sagt Schwabl: "Seit 2008 ist die Zahl der Fahrgäste um 31 Prozent gestiegen. Wir haben demgegenüber aber nur 14 Prozent mehr Züge bestellt. Das zeigt, dass wir den richtigen Weg gegangen sind."

Doch in Niedersachsen gab es dieses Jahr auch besonders viele gestrichene Züge. Allein zwischen Januar und Mai sind in Niedersachsen ungeplant 7.900 Züge ausgefallen. Das zeigt eine parlamentarische Anfrage der grünen Landtagsfraktion. In 42,4 Prozent der Fälle lag es an fehlenden Lokführerinnen und Lokführern. Unter dem größten Personalmangel litt dabei die Nordwestbahn – eine Tochter des französischen Konzerns Transdev. Die Privatbahn war in Niedersachsen zuvor stark gewachsen und bestreitet dort inzwischen genauso viel Nahverkehr wie die Deutsche Bahn.

Dass die Nordwestbahn im ersten Halbjahr 2019 nicht genug Lokführer für alle ihre Strecken hatte, ist für Karl-Peter Naumann, den Ehrenvorsitzenden des Fahrgastverbandes Pro Bahn, das beste Beispiel dafür, "dass die eine oder andere Privatbahn sich in den vergangenen Jahren überhoben hat".