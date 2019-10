Drei Dinge braucht der Vertreter: Anzug, Angebot, Auto. Letzteres ist vornehmlich ein VW Passat Kombi. Der lange Lastenesel aus Wolfsburg ist seit Jahren das Vertreterauto schlechthin, weil äußerst praktisch. Eine Expertenjury aus Fuhrpark- und Flottenmanagern wählte für das Ranking der Fachzeitschrift firmenauto den Passat auch 2019 zum Mittelklasseauto des Jahres.



70.007 Passat wurden im vergangenen Jahr laut offizieller Zulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamts in Flensburg in Deutschland neu zugelassen, drei Viertel davon als Firmenwagen. Drei weitere Modelle aus Wolfsburg lagen vor dem Passat: auf Platz eins der Dauersieger Golf, gefolgt von Tiguan und Polo. Vor allem das SUV Tiguan und der allgemeine Trend hin zum SUV machen dem Passat zu schaffen. "Die Tendenz bei den Verkäufen ist rückläufig", sagt Martin Hube, Sprecher bei VW für Mittelklassemodelle. Dennoch ist der Passat nicht am Ende, wie häufig spekuliert wird. In Wolfsburg wird trotz aller Unkenrufe schon an der 9. Generation des Dauerläufers gearbeitet.

Die 8. Generation ist seit 2014 auf dem Markt und wurde jetzt mit einem Facelift für den zweiten Produktlebenszyklus optisch etwas aufgehübscht. Innen ist manches neu und der Hybrid mit der Modellbezeichnung GTE hat eine Batterie mit mehr Kapazität bekommen. Der Standardmotor des Vertreterautos ist der 2,0-Liter-Diesel mit 110 kW. Jeder dritte Käufer hat sich für diese Variante des Selbstzünders entschieden. Der Anteil des GTE lag bislang bei bescheidenen vier Prozent. "Für diese Motorvariante haben wir für das Faceliftmodell die Produktionskapazität auf 15 Prozent ausgeweitet", sagt Hube. Es könnten auch 20 Prozent werden, so der VW-Sprecher. Der Hybrid soll die Marktanteile zurückgewinnen, die der Diesel verliert.

Etwa ein Jahr war der Verkauf des GTE ausgesetzt, weil VW nicht ausreichend Batterien hatte und sich die Zulassung des Motors nach dem WLPT-Verfahren hinzog. Seit einem Jahr werden neue Pkw nur noch zugelassen, wenn Emissionen und Verbrauch nach diesem Messverfahren ermittelt wurden.



Akku schafft bei vernünftiger Fahrweise 45 Kilometer

Bemerkenswert am Hybridantrieb des GTE ist, dass er als einzige der möglichen Passat-Motorisierungen schon heute die Euro-6d-Abgasnorm erfüllt, die ab 2021 gilt. Die drei Benziner- und vier Dieselmotoren, die VW für den Passat anbietet, erfüllen die aktuell gültige Norm 6d-Temp. Weil im September die Abgastests verschärft wurden, dürfen Euro-6d-Temp-Fahrzeuge innerhalb der EU nur bis Ende 2020 erstmals zugelassen werden. Das heißt: Schon bald müssen diese Verbrenner den künftigen Standard erfüllen. Tun sie offensichtlich noch nicht, was bedeutet, dass Veränderungen an den Motoren notwendig sind.

Der Passat GTE hat einen 115 kW starken Benzinmotor und einen Elektromotor mit 85 kW. Diese Werte entsprechen dem Vorgängermodell. Neu ist der um 31 Prozent auf 13 kWh gestiegene Energiegehalt der Batterie für den Elektroantrieb. Laut Papier soll diese Kapazität im Kombi für offiziell 54 Kilometer reichen – nach dem neuen Messverfahren. Diese Strecke entspricht nach der alten NEFZ-Norm etwa 70 Kilometer. Tatsächlich schafft der Akku bei vernünftiger Fahrweise 45 Kilometer.

Die erste Überraschung im Passat GTE ist die, dass diese elektrische Reichweite reicht, um unter der Woche ausschließlich mit dem Elektroantrieb unterwegs zu sein. Die zweite ist reine Kopfsache: Der Verbrenner nimmt die Angst, mit leerer Batterie liegen zu bleiben. Die dritte wesentliche Erkenntnis eines Hybrids kommt bei langen Strecken: Ein zweites Auto ist nicht notwendig, weil der GTE zwei Antriebe hat. Elektrisch für kurze Strecken, der Verbrenner für lange Wege. Ein Hybrid ist ein Auto für unterschiedliche Ansprüche unter einer Haube. Doch Vielfalt hat ihren Preis. Der GTE kostet als Kombi mit knapp 46.000 Euro rund 6.000 Euro mehr als der günstigste Kombi mit Verbrenner.

Statt wie bisher fünf gibt es im Passat 8.2 drei Betriebsmodi für den Antrieb, was die Bedienung des Autos einfacher macht: Rein elektrisches Fahren geht bis zu 140 km/h. Kombiniert ist es zweifach unterteilt: in sportliches Fahren mit beiden Antrieben oder im automatischen Wechsel zwischen E-Maschine und Verbrenner. In diesem Fall wählt die Software die ideale Antriebsart für die jeweilige Fahrsituation. Die beiden Antriebe bringen sich gegenseitig so harmonisch ins Spiel, dass der Fahrer nichts davon mitbekommt.



Always-on mit fest installierter SIM

Das Auto ist mit einem 3,6-kW-Ladegerät ausgerüstet. An der Haushaltssteckdose mit 230 Volt dauert das Laden etwa sechs Stunden, an Wallboxen oder Ladestationen mit 360 Volt geht es zwei Stunden schneller.

Im neuen Passat sind LED-Scheinwerfer nun serienmäßig. Zu empfehlen ist das Matrix-LED-Licht zum Aufpreis von 1.840 Euro. Es ermöglicht das Fahren mit dauerhaftem Fernlicht, indem es am Gegenverkehr vorbeileuchtet. Heller geht es kaum. Im Wageninneren ist nun eine SIM-Karte fest installiert und der Passat damit Always-on. Somit ist das Navi stets auf dem aktuellen Verkehrsstand und kann den Fahrer um Staus herumführen. Außerdem hat VW ein digitales Fahrtenbuch im Auto integriert, das seine Daten aus dem Fahrzeug bezieht und alle Voraussetzungen erfüllt, um vom Finanzamt akzeptiert zu werden.

Beim Platzangebot im Innenraum ist der Passat unschlagbar. Vorn ist es komfortabel, für Mitfahrer im Fonds gilt das ebenso und der Kofferraum scheint unendlich lang. Kein Wunder, dass der Passat Kombi des Vertreters liebstes Fahrzeug ist. Große Klappe und viel dahinter.

Im April lief der dreißigmillionste Passat vom Band im Werk Emden. Kein anderes Modell der Mittelklasse und kein anderer Geschäftswagen wurde weltweit häufiger verkauft als der Passat. Der Jubiläumspassat war ein GTE-Variant mit dem neuen Hybridantrieb, dem Hoffnungsträger für die schwächelnde Modellreihe.

Technische Daten

Antrieb: Vierzylinder-Turbobenzinmotor mit 115 kW (156 PS) und Elektromotor mit 85 kW (115 PS)

Drehmoment: 400 Nm

Getriebe: 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 7,4 s, Höchstgeschwindigkeit 225 km/h

Verbrauch im Test: 8,3 Liter/100 km + 2,2 kWh/100 km

Ladezeit: etwa fünf Stunden an einer Haushaltssteckdose

Leergewicht: 1.735 kg

Preis: ab 48.810 Euro