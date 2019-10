Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn Richard Lutz in einem Brief aufgefordert, bis zum 14. November konkrete Maßnahmen gegen die zahlreichen Probleme des bundeseigenen Konzerns vorzulegen. Als erstes hatte die Bild am Sonntag darüber berichtet. Welche Konsequenzen drohen, wenn Lutz der Forderung nicht rechtzeitig nachkommt, geht aus dem Bericht nicht hervor.



Scheuer verlangt Investitionen und Konzernumbau

In dem Brief fordert Scheuer, dass "die bisherigen mittel- und längerfristigen Ankündigungen wesentlich rascher umgesetzt werden." In mehreren Bereichen müsse sich die Bahn weitreichend verändern. Beim Regionalverkehr dürften nicht nur aktuelle Probleme wie Personalmangel, Zugausfälle und Verspätungen gelöst werden. Es brauche auch eine Strategie, die beantwortet, "wie DB Regio dauerhaft in die Lage versetzt werden kann, mehr Ausschreibungen zu gewinnen." Das gelte insbesondere für die Sparte DB Regio Bus, die hohe Verluste einfährt.

Außerdem verlangt Scheuer einen Zeitplan zur Instandhaltung der Infrastruktur. Diese schreite zu langsam voran und müsse beschleunigt werden. Im Güterverkehr sieht Scheuer eine Reihe von Mängeln wie "schlechtes Fahrzeugmaterial" und eine "nicht funktionierende Produktionsstruktur", zu denen die Bahn ein "klares und nachprüfbares Konzept" vorlegen müsse. Dafür müsse die Unternehmenshierarchie überdacht werden: "Ineffiziente Führungsebenen sollten mit dem Ziel einer flachen und übersichtlichen Hierarchie abgebaut werden, um einfachere Entscheidungswege zu bekommen."



Das Bundesverkehrsministerium kommentierte den Brief nicht. Auch von der Bahn hieß es, man äußere sich grundsätzlich nicht zu internem Austausch. Die Bahn steht bereits seit längerem unter Druck, hauptsächlich aufgrund mangelnder Investitionen ins Schienennetz. Immer wieder verspäten sich Züge oder fallen ganz aus. Scheuer und Lutz hatten sich bereits in mehreren Krisentreffen über die Lage ausgetauscht.

Lob und Kritik für Scheuers Vorgehen

Der FDP-Abgeordnete Christian Jung stimmte Scheuer im Grundsatz zu: "Auch in den Koalitionsfraktionen auf Bundesebene ist die Geduld mit der Bahn-Führung zu Ende", sagte Jung, der Mitglied im Verkehrsausschuss des Bundestages ist. "Das Vertrauen haben einzelne Bahnvorstände sowieso durch die nicht aufgearbeitete Affäre um illegale Beraterverträge bei der Bahn in den vergangenen Jahren verspielt." Bei der Bahn gebe es ein "operatives und strategisches Führungsversagen und eine schlechte Unternehmenskultur."



Allerdings ruft Scheuers Brief in den Reihen der Opposition auch Kritik hervor. So warf der bahnpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion Matthias Gastel dem Minister vor, von eigenen "Fehltritten" ablenken zu wollen. "Der Verkehrsminister, der beim Dieselskandal und den Unregelmäßigkeiten bei der Ausländermaut nur das Nötigste scheibchenweise preisgibt, versucht bei der Deutschen Bahn jetzt Entschlossenheit zu mimen", sagte er. Der CSU-Politiker wolle klimaschädlichen Verkehr mit Diesel- und Kerosinsubventionen weiter fördern, auch der Straßenbau laufe ungezügelt weiter. Nicht Bahnchef Lutz, sondern Scheuer sei der "Problembär" der deutschen Verkehrspolitik, sagte der Grünen-Abgeordnete.

Scheuer steht wegen seines Verhaltens im Zusammenhang mit der gescheiterten Pkw-Maut für Ausländer in der Kritik: Bereits 2018 hatte er Verträge mit Betreiberfirmen geschlossen, ehe es Rechtssicherheit für das CSU-Projekt gab. Später verbot der Europäische Gerichtshof die Einführung der Maut, der Bund musste die Verträge kündigen. Jetzt könnten die Betreiberfirmen Millionenbeträge zurückfordern. Scheuer hat offenbar Dokumente, die die Betreiberverträge betreffen, vor dem Bundestag verborgen und muss sich nach einen gemeinsamen Antrag von FDP, Grünen und Linken einem Untersuchungsausschuss stellen.