von: AdB

Aus meinem Wohnort mit rund 30.000 Einwohnern fährt nur zweimal täglich ein Schulbus in die Stadt. Aber der fährt natürlich die Schulen an und nicht in die Innenstadt oder in das Industrieviertel, wo die Supermärkte sind. In die Innenstadt sind es dreieinhalb Kilometer, was zu Fuß etwa 45 Minuten dauert. Mit dem Bus dauert es sogar anderthalb Stunden, weil man mit Wartezeit umsteigen muss.

Ich würde gerne öfter zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren, wie ich es in der Großstadt jahrelang getan habe, aber der erste Kilometer zwischen Vorort und Stadt ist eine steile, enge, kurvige Straße ohne Geschwindigkeitslimit durch den Wald ohne Fuß- oder Radweg. Autofahrer nehmen wenig Rücksicht. Für Fußgänger und Radfahrer ist die Gefahr groß, übersehen zu werden. Abends und nachts wird die Strecke auch gerne für Wettrennen genutzt. Damit ich das Auto öfter stehen lassen kann, müsste regelmäßig ein Bus in die Innenstadt fahren, oder der Weg in die Innenstadt müsste für Fußgänger und Radfahrer ausgebaut werden.