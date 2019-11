Wie kann man den Menschen auf dem Land ermöglichen, klimafreundlich und bezahlbar mobil zu sein? Für die Serie "Die Mobilmacher" haben wir uns Probleme und Lösungen angeschaut.



Die kürzeste Strecke, die ich früher regelmäßig mit dem Auto gefahren bin, war 950 Meter lang. Von unserem Haus zu meinem Nebenjob. Im Leben wäre ich nicht auf die Idee gekommen, das Stück durch unser Dorf zu laufen oder das Fahrrad zu nehmen. Das Auto stand ja immer in der Einfahrt. Also stieg ich ein, drehte die Musik laut und die Sitzheizung hoch. Manchmal, wenn die Nadel sich dem roten Bereich näherte, nahm ich sogar den Umweg ins Nachbarstädtchen in Kauf, um zu tanken. Sechs Kilometer hin, sechs Kilometer zurück – für den einen Kilometer, den ich auch hätte laufen können. Heute lache ich Tränen, wenn ich daran denke.

Auf dem Land ist keine Strecke zu kurz, um sie nicht mit dem Auto zu fahren. Ist der Weg weiter als das Fahrzeug lang, fährt man. Zum Bäcker, zur Arbeit, die Kinder zur Schule. Die Hälfte der Pendlerinnen und Pendler fährt laut Statistischem Bundesamt keine zehn Kilometer, ein Drittel sogar unter fünf. 70 Prozent steigen für diese Entfernungen in ihren Wagen. Ohne Auto geht’s auf dem Land nun mal nicht – ein Satz, den auch ich verinnerlicht hatte. Er ist insofern richtig, als auch Kettenraucher auf Zigaretten angewiesen sind. Das Problem der Dörfer ist nicht, dass keine Busse fahren, sondern dass niemand mit dem Bus fährt.

Inzwischen findet sogar der ADAC, dass die Vision der autogerechten Stadt ein Fehler war, dass weniger Autos sogar besser für Autofahrer wären. Dieselfahrverbote, Parkplatzmangel und der Lärm sorgen dafür, dass einige Menschen in den Städten umdenken und mehr Fahrrad fahren. Auf dem Land aber sind die Nachteile des Autos noch nicht so deutlich zu spüren, hier ist noch alles beim Alten.

Auch die Dörfer wurden in den vergangenen Jahrzehnten auf die Bedürfnisse des Autos ausgerichtet. Wo früher ein Ortskern war und das Dorfleben stattfand, brettern heute täglich Hunderte Autos und Lkw entlang. Weil die meisten Menschen lieber zum Einkaufszentrum zwei Orte weiter fahren, sterben die kleinen Läden in der Nachbarschaft.

"Ich fahr noch mal eben schnell"

So wie in den Städten die meisten Plätze heute einfach große Kreuzungen sind, so gleichen Wohnorte eher Autobahnraststätten. Man verlässt die Karre nur noch für das Nötigste — und dann nix wie weg. Einkäufe werden ganz selbstverständlich mit dem Auto erledigt, auch wenn der Laden nur wenige Gehminuten entfernt liegt. Einfach, weil man es kann. "Ich fahr noch mal eben schnell", sagt man dann. Kaum ein Dorf, das deshalb nicht seit Jahren für eine Umgehungsstraße kämpft. Dass die Lösung auch weniger Autoverkehr lauten könnte, darauf kommt niemand.

Es stimmt schon: Die Alternativen zum Auto sind auf dem Land rar. Die Öffentlichen fahren selten bis gar nicht, viele kleine Bahnhöfe wurden schon vor Jahren dichtgemacht. Das liegt aber vor allem daran, dass die allermeisten Dorfbewohner und -bewohnerinnen seit ihrer Schulzeit nicht mehr in einem öffentlichen Verkehrsmittel gesessen haben. Busfahren auf dem Land ist etwas für Loser, für Schülerinnen, Flüchtlinge, Rentner. Viele Busse fahren deshalb weite Teile ihrer Strecke leer durch die Gegend. Kein Wunder, dass das Angebot immer weiter ausgedünnt wird. Auch das Fahrrad ist für die allermeisten höchstens eine Freizeitbeschäftigung und nichts für alltägliche Wege.