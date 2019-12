Mittlerweile kann man so gut wie alles online kaufen – warum aber nicht auch Neuwagen direkt beim Hersteller? Tatsächlich werden die meisten Fahrzeuge noch immer nicht im Direktvertrieb verkauft, sondern über Autohäuser. Doch das könnte sich ändern: Bei ihrer Umstellung auf den Elektroantrieb probierten kürzlich gleich zwei Marken aus dem Volkswagenkonzern den Vertrieb von Autos über das Internet aus. Interessierte konnten sich sowohl den Elektrovolkswagen ID.3 als auch den elektrischen Sportwagen Taycan auf den Onlineplattformen der Hersteller reservieren. Verkauft wurden die Fahrzeuge dann aber doch über den etablierten Vertriebsweg.



"Bislang gab es keine akuten Erfordernisse, sich vom traditionellen Vertriebsweg zu verabschieden", sagt Stefan Reindl. Er leitet das Institut für Automobilwirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen. Bisher werde weder von Kundinnen und Kunden noch von externen Onlineplattformen, auf denen vorkonfigurierte Neuwagen verkauft werden, Druck auf die deutschen Automobilhersteller ausgeübt, die Vertriebsstruktur zu verändern. Ein Auto kaufen viele Menschen nicht täglich. Daher gelte noch immer die Annahme, dass der Vertrieb eines hochwertigen und hochpreisigen Gutes wie dem Auto über einen Vertriebsweg mit persönlichem Kontakt erfolgen müsse. "Auch ich bin davon überzeugt, allerdings sind mehr und mehr Menschen bereit, direkt und online zu ordern", sagt Reindl. Das hänge auch damit zusammen, dass online einkaufen immer normaler wird. Zudem haben sich bereits einige Plattformen für Neu- und Gebrauchtwagen etabliert. Besonders die Portale für Neuwagen werden von den Herstellern genutzt, um vorgefertigte Fahrzeuge abzusetzen. Der digitale Direktvertrieb sei daher der logische nächste Schritt.

Tesla gibt's nur online

Die Deutsche Automobil Treuhand, DAT, befragt Autofahrende regelmäßig darüber, wie sie ihre Autos kaufen und wie viel sie dafür im Schnitt bezahlen. Der Großteil der Kundinnen und Kunden informiert sich über Angebote, Modelle und Preise im Internet, etwa die Hälfte schaut sich auf Internetseiten mit Neuwagenangeboten um. "Das bedeutet: Diese Portale haben bei den Käufern eine relativ hohe Attraktivität", sagt Martin Endlein, Sprecher der DAT. Ein Grund könnten aber die mitunter günstigeren Preise sein, wenn man ein Fahrzeug online kauft. "Bei den Kaufpreisen gibt es eine Differenz zwischen denen, die online und offline kaufen", sagt Endlein. Wer 2018 sein Auto noch analog im Autohaus kaufte, zahlte im Durchschnitt 31.130 Euro, online dagegen wurden 26.870 Euro fällig. Der Preisunterschied ist aber auch damit erklärbar, dass bei einem Onlinekauf die Käuferinnen und Käufer weniger Einfluss auf Ausstattung und Farbe haben, was die Ersparnis relativiert. Hinzu kommt: Im Autohaus erhalten die Kundinnen und Kunden Beratung. Auch das hat seinen Preis.



Tesla ist schon weiter, hier gibt es den Direktvertrieb bereits – und sonst nichts anderes. Man konfiguriert und bestellt das Fahrzeug online und holt es dann in einem der wenigen Auslieferungszentren ab. Probefahrten werden online in Tesla-Stores vereinbart. Für Tesla lohnt sich dieses Modell, denn der Direktverkauf senkt die Kosten und steigert die Gewinne, weil es keinen finanziellen Aufwand für ein Händlernetz gibt.



Stefan Reindl taxiert die Marge und Boni der Autohändler auf eine Spanne zwischen 14 und 17 Prozent. Bei einem Neuwagenpreis von 50.000 Euro gehen rein rechnerisch zwischen 7.000 und 8.500 Euro an den Händler. "Doch der gibt davon bis zu 5.000 Euro Nachlass an den Kunden weiter und muss von dem Rest seine Kosten decken." Wenn die Hersteller ihre Autos direkt und online vertreiben, ohne ein Vertriebsnetz mit Vertragshändlern, müssten sie selbst stationäre Strukturen aufbauen, was teuer ist, sodass sie letztendlich drei bis vier Prozent des Neupreises einsparen könnten, meint Reindl.