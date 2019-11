Auf dem Land sind viele Menschen vom Auto abhängig. Wie kann man ihnen klimafreundliche Mobilität ermöglichen? Dies ist der erste Teil unserer Serie "Die Mobilmacher". Wir beginnen im Lumdatal.

An den Regionalzug erinnern sich im Lumdatal nur noch die Älteren. Die Kabel der Signalanlagen sind gekappt, die Ampeln an den Bahnübergängen leuchten schon lange nicht mehr. Gras und Sträucher wuchern auf den Gleisen, die mitten im hessischen Kleinstädtchen Allendorf zwischen Fachwerkhäusern liegen.

Jahrzehntelang tuckerte entlang des Flüsschens Lumda eine Regionalbahn, von Lollar über Allendorf schob sie sich den Hügel hinauf bis nach Londorf. Die Strecke verband die Gemeinden mit Gießen. Doch dann gab die Bahn die Strecke auf. Am 30. Mai 1981 fuhr der letzte Zug. Es war das Ende der Bahn im Lumdatal – und der Beginn einer Bürgerinitiative, die für ihre Rückkehr kämpft. Heute ist sie ihrem Ziel näher denn je.

"Dieses niedrige Gestrüpp hier ist kein Problem", sagt Kerstin Lotz, 50, und zeigt auf hüfthohe Pflanzen, die sich ihren Weg zwischen rissigen Holzschwellen bahnen. Neben ihr gehen an diesem trüben, kalten Novembernachmittag in Allendorf zwei Männer und zwei Frauen die Schienen entlang. In einer Schwelle steckt ein rostiger Nagel, die Zahl 53 ist eingeprägt. Es ist das Jahr, in dem die Schwelle verbaut wurde.

Strecke der Lumdatalbahn

Gefährlicher als die jungen Pflanzen seien dornige Büsche und die Wurzeln großer Bäume, sagt Lotz. Die könnten die Strecke beschädigen. Deshalb schneiden die Aktivistinnen und Aktivisten sie regelmäßig frei. Lotz bückt sich, hebt abgeschnittene Zweige auf und wirft sie fort. Linkerhand erinnert ein dreistöckiges Backsteingebäude an frühere Zeiten: der alte Bahnhof von Allendorf, heute ein Wohnhaus im Privatbesitz.

Die kleine Gruppe inspiziert den Zustand der Schienen. Viel wichtiger aber: Sie präsentiert ihre Strecke. Ihr Baby, das sie seit fast vier Jahrzehnten mit Sensen, Sägen und Scheren hegt. Ohne den Einsatz des Vereins wäre die alte Strecke heute in weit schlechterem Zustand. "Aber vor allem geht es darum, dass die Leute nicht vergessen: Hier sind Gleise. Das ist und bleibt eine Zugstrecke", sagt Lotz.

Früher war hier in Londorf der Endbahnhof der Strecke. © Lena Mucha für ZEIT ONLINE

Seit einigen Jahren sieht auch die Bundesregierung wieder Potenzial in alten Schienen. Die Mobilität der Zukunft, scheint es, stammt zum Teil aus der Vergangenheit. Züge sind umweltfreundlicher, effizienter, platzsparender als Autos. Die Bahn will ihr Netz ausbauen und die Zahl der Fahrgäste bis 2030 verdoppeln. Neue Schienen zu verlegen ist aufwendig und teuer. Warum also nicht bereits vorhandene, stillgelegte Strecken wieder befahren?

Die Lumdatalbahn ist ein typisches Beispiel für die Misere der Regionalzüge in den Siebziger- und frühen Achtzigerjahren. Am Schienenverkehr wurde vor allem auf dem Land gespart. Veraltete Züge fuhren im Schneckentempo mit einer Taktung, die dem Lebensrhythmus der Menschen nicht mehr entsprach. Immer weniger Fahrgäste stiegen ein, immer mehr Strecken wurden stillgelegt.



Das Land wieder anbinden Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen und die Allianz pro Schiene halten die Reaktivierung dieser Strecken für sinnvoll. © ZEIT ONLINE

Als aber ab 1979 eine neue Intercity-Strategie ­den Fernverkehr unerwartet wieder beliebter machte, begann eine Diskussion. Könnten nicht auch auf dem Land moderne Züge im Stundenrhythmus fahren? Einige Länder probierten es auf eigene Kosten aus, teils recht erfolgreich. Die Erfahrungen dieser Jahre mündeten in die Bahnreform von 1994, die den Regionalverkehr komplett zur Ländersache machte. Seitdem erhalten die Länder für ihre Regionalzüge Geld vom Bund. Bahnfahren auf dem Land wurde wieder attraktiv.

Trotzdem hat die Bahn seit 1994 auf mehr als 3.600 weiteren Kilometern Schiene den Personenverkehr eingestellt. Sie sollte für den damals geplanten Börsengang möglichst profitabel werden. 855 Kilometer wurden im gleichen Zeitraum nach und nach reaktiviert. Weitere Strecken sollen folgen. Und die Lumdatalbahn hat es immerhin in den hessischen Koalitionsvertrag geschafft.