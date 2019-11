Tesla macht vieles viel besser als die etablierten Automobilhersteller Deutschlands. Das Unternehmen aus Kalifornien ist fokussiert auf sein innovatives Produkt mit einer neuen Technologie und dem Geschäftsmodell eigener, schneller Ladestationen. Der Autobauer fährt zwar hohe Verluste ein, doch die sinken mit jedem verkauften Auto, weil sich die hohen Anfangsinvestitionen auf mehr Fahrzeuge verteilen. Einige Quartale mit Gewinn konnte Tesla schon melden, zuletzt die Auslieferungszahlen für das dritte Quartal 2019: Rund 97.000 Autos gingen an Kunden in aller Welt. Tesla ist der globale Marktführer bei reinen Elektroautos.

Im Marketing verhält sich das Unternehmen aus der neuen wie die Autohersteller aus der alten Welt und wählt bei seinen Produkteinführungen den Top-down-Ansatz: Tesla stieg mit der hochpreisigen und leistungsstarken Luxuslimousine Model S in den Markt ein. Dem S folgte das Model X, ein SUV mit bis zu 800 PS und für einen sechsstelligen Betrag. Allerdings ist der Markt für solche Autos ein kleiner mit etwa 17.400 Fahrzeugen im dritten Quartal dieses Jahres. Beim Mittelklassewagen Model 3 sind es 79.600 Autos gewesen. Mit dem Fahrzeug ist Tesla in die kapitalintensive Massenfertigung eingestiegen. Menge macht Umsatz und bringt bei guter Geschäftsführung Gewinne. Das Model 3 wird zeigen, ob Tesla Gewinner oder Verlierer ist.

Im Sommer 2017 wurde das Model 3 in vier Varianten in den amerikanischen Markt eingeführt. Weil das Fahrzeug mit der Modellbezeichnung Standardreichweite Plus im Vergleich zum Modell Standardreichweite zehn Prozent mehr Reichweite hat, eine stärkere Beschleunigung und höhere Endgeschwindigkeit, der Preisunterschied aber nur lediglich umgerechnet etwa 2.300 Dollar ausmacht, wurde die Plus-Variante sechsmal häufiger verkauft als das Standardmodell. "Aus diesem Grund wurde in Europa direkt die Standardreichweite Plus als Basisversion eingeführt", sagt Tesla-Sprecher Samy Abdel Aal. In Europa gibt es das Model 3 seit Februar dieses Jahres, eingeführt wurde die Modellfamilie ebenfalls nach dem Top-down-Prinzip: beginnend mit den teureren Fahrzeugen, den Modellen Performance und Maximale Reichweite. Im Juli folgte Standardreichweite Plus, die Variante, die Masse machen soll.

409 Kilometer Reichweite – theoretisch

Der kleinste Tesla ist mit einer Leistung von 306 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 225 Kilometer pro Stunde stark und schnell. Das Auto hat einen Motor mit Hinterradantrieb, die beiden anderen Ausfertigungen haben Allrad und zwei Motoren. Die Batteriekapazität beträgt 55 kWh, die theoretische Reichweite liegt bei 409 Kilometer, tatsächlich lädt sie auf maximal 380 Kilometer. In der Standardausstattung kostet das Auto 44.390 Euro. Gekauft werden Teslas ausschließlich online auf der Website der Firma. Das dauert fünf Minuten und braucht fünf Klicks. Einfacher geht Autokaufen nicht. Mit einer aufpreispflichtigen Außenfarbe und Innenausstattung sowie einem Autopiloten mit Sonderfunktionen kommt das Fahrzeug höchstens auf 54.820 Euro.

Produziert wird das Model 3 in den USA, dann auf dem Schiff nach Zeebrügge in Belgien verschifft. Von dort kommen die Autos in die europäischen Auslieferungszentren. Es sind alles vorkonfigurierte Fahrzeuge, deren Lieferzeit von der Ausstattung abhängt. "Wir haben nur wenig Möglichkeiten bei der Konfiguration, was den Prozess der Auslieferung beschleunigt", sagt Tesla-Sprecher Abdel Aal. Ein Fahrzeug in gängiger Ausstattungsvariante würde, wenn heute bestellt, voraussichtlich im Februar 2020 geliefert. Damit kann man leben.

Und das Model 3 ist eine gute Wahl. Optisch sportlich, innen bequem mit üppig Platz. Am Armaturenbrett gibt es keinen einzigen Schalter und keine Instrumentenanzeige mehr. Zentrale Informationsquelle und Bedieninstrument ist der große Touchscreen. Mechanisch sind lediglich zwei Hebel am Lenkrad: der rechts zum Schalten der Automatik und für den Autopilot, der links zum Blinken und für den Scheibenwischer. So erschreckend leer das Armaturenbrett beim ersten Anblick wirkt, so überraschend einfach ist das Auto auf Anhieb zu fahren.



Kann VW nachziehen?

Der kleine Tesla macht großen Spaß – und ist schnell geladen: Bei einem Batteriestand von 20 Prozent Restkapazität ist der Akku innerhalb von 25 Minuten auf 80 Prozent gefüllt. Innerhalb dieses Spektrums geht das Laden am schnellsten und die Zellen des Akkus werden am wenigsten gestresst. Eine Batteriefüllung von 0 auf 90 Prozent dauert 45 Minuten und kostet Strom für 16,83 Euro am Supercharger, Teslas eigenem Ladesystem. Die Kosten für den Sprit eines Verbrenners sind auf gleicher Streckenlänge doppelt so hoch. Mit dieser Batterieladung kam das Auto im Test 250 Kilometer weit. Dabei wurden auf Schnellstraßen maximal 100 km/h gefahren. Bei höheren Geschwindigkeiten sinkt die Reichweite extrem.

Das wird bei dem elektrischen Volkswagen ID.3 nicht anders sein. Wie Tesla beim Model 3 bietet Volkswagen drei unterschiedliche Batteriekapazitäten an. Deren theoretische Reichweiten liegen zwischen 330 und 550 Kilometern, bei Tesla sind sie zwischen 409 und 560 Kilometern. Der kleinste VW hat in der Basisvariante mit 150 PS halb so viel Leistung wie der Tesla und ist mit knapp 30.000 Euro deutlich günstiger. Allerdings könnte dieser finanzielle Vorteil durch die lange und teure Aufpreisliste, die bei deutschen Herstellern üblich ist, ordentlich zusammenschmelzen. Den ID.3 stellt Volkswagen noch nicht zu Testfahrten bereit, daher ist der Vergleich bisher theoretisch.

Mit dem Model 3 Standardreichweite Plus gibt es nun ein bezahlbares Elektroauto vom Pionier der Elektromobilität. Das Auto ist jeden Cent wert, denn Tesla zeigt auch in der günstigen Variante, dass sie Technik auf hohem Niveau liefern. Das muss VW erst einmal hinbekommen, um konkurrenzfähig zu sein.