In Österreich zeichnet sich in der Debatte um Grenzverkehr aus Deutschland eine Lösung ab. ÖVP, Grüne und die liberalen Neos stimmten in einer Ausschusssitzung für einen Antrag, wonach fünf Autobahnabschnitte in Grenznähe zu Deutschland von der Maut befreit werden sollen. Mit der Maßnahme soll der Ausweichverkehr vor allem von deutschen Autofahrern über Landstraßen begrenzt werden.

Vorgesehen sind Ausnahmen unter anderem auf der Westautobahn (A1) zwischen dem Walserberg und der Anschlussstelle Salzburg Nord sowie der Inntalautobahn (A12) zwischen der Grenze und der Anschlussstelle Kufstein-Süd. Die endgültige Entscheidung soll bei einer Plenarsitzung am Mittwoch fallen.

Profitieren könnten etwa Menschen, die aus Deutschland ins österreichische Grenzgebiet zur Arbeit pendeln. Eine Zehn-Tages-Vignette kostet in Österreich kommendes Jahr 9,40 Euro, für das ganze Jahr werden 91,10 Euro erhoben.

Markus Söder sieht positives Signal

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) begrüßte das Vorhaben. Das wäre zwar nicht die Lösung aller Probleme, aber ein positives Signal, sagte Söder. "Ich würde mich darüber freuen".

Weitere Streitpunkte zwischen Österreich und Bayern wie etwa die Blockabfertigung von Lastwagen, die oft zu langen Staus auf bayerischer Seite führt, bleiben voraussichtlich bestehen. Im ersten Halbjahr 2020 dürfen Lkw bereits an 20 Tagen die Grenze nur blockweise passieren.

Jährlich fahren rund 2,4 Millionen Lastwagen über den Brenner – mehr als über alle anderen Alpen-Grenzübergänge in der Schweiz und Frankreich zusammen. Viele Spediteure nehmen teils lange Umwege in Kauf, um über den Brenner zu fahren. Das Land Tirol setzt sich daher auch dafür ein, dass die Strecke von München bis Verona durch Maut teurer und somit unattraktiver wird.