Auf den ersten Blick nimmt die EU die Autoindustrie ab dem kommenden Jahr härter ran. Dann dürfen die neu zugelassenen Autos im Schnitt maximal 95 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer ausstoßen. Versagt die Autoindustrie bei den CO2-Zielen, drohen drastische Geldstrafen: Pro Auto und pro Gramm Überschreitung muss sie dann 95 Euro nach Brüssel überweisen.

2018 lagen die Emissionen laut International Council on Clean Transportation mit 121 Gramm CO2 pro Kilometer weit über dem Limit. Sollte es dabei bleiben, wäre bei 15 Millionen Neuwagen eine theoretische Gesamtzahlung von rund 37 Milliarden Euro fällig. Das aber wird nicht passieren: Alles spricht dafür, dass die Hersteller mithilfe von Elektroautos und speziellen Nachlässen die Vorgaben erreichen werden.



Bei der Berechnung der CO2-Emissionen dürfen 2020 noch pauschal die dreckigsten fünf Prozent der Autos gestrichen werden, erklärt Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management. Diese Übergangsregelung hat sich die Autoindustrie herausgehandelt. Genauso wie weitere Mechanismen, die zu einer Aufweichung führen. So dürfen LED-Scheinwerfer oder Solardächer, die nachweisbar CO2 einsparen, aber im Messzyklus nicht bemerkbar sind, angerechnet werden.



Elektroautos als mehrfacher Joker

Ebenfalls erlaubt und erwünscht ist, dass Autoproduzenten sich beliebig zusammentun, um Durchschnittswerte zu erreichen. Der Elektroautohersteller Tesla etwa könnte sich bereit erklären, eine gemeinsame Bilanz mit Fiat Chrysler zu erstellen, um dessen Werte zu drücken – bei entsprechendem finanziellen Ausgleich, versteht sich.



Überhaupt sind Autos mit Ladestecker ein geeignetes Mittel, um die gewaltige Lücke zwischen den schlechten CO2-Zahlen von 2018 und den ambitionierten Zielwerten zu schließen: Denn batterieelektrische Autos fließen mit null in die Berechnung ein, weil sie auf dem Prüfstand keine Emissionen haben. Das gilt selbst dann, wenn es sich um ein über 2,5 Tonnen schweres SUV handelt. Auch Plug-in-Hybride, die zwar mit Strom aus der Steckdose, aber auch mit Kraftstoff aus dem Tank fahren können, kommen auf einen günstigen Wert von meistens unter 50 Gramm CO2 pro Kilometer.

Batterieelektrische Autos und Plug-in-Hybride sind also ein Joker. Ihr Anteil an den verkauften Autos könnte auf rund fünf Prozent steigen. Dazu kommt: Sie dürfen 2020 sogar doppelt angerechnet werden – also jedes verkaufte E-Auto so, als hätte der Hersteller zwei davon abgesetzt. Damit auch genug E-Autos verkauft werden, subventionieren sie viele Staaten mit hohen Kaufprämien. Am bekanntesten dafür ist Norwegen. Elektroautos haben hier einen Marktanteil von über 50 Prozent, weil sie über sehr hohe Steuernachlässe preisgünstiger sind als vergleichbare Pkw mit Verbrennungsmotor.