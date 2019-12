BMW-Chef Oliver Zipse befürwortet weniger Verkehr in den Zentren großer Städte. "Ich finde die Idee einer autofreien Innenstadt erstrebenswert", sagte der 55-Jährige der Süddeutschen Zeitung. Das sei eine Frage der intelligenten Stadtplanung. "Wieso muss jemand, der nur einkaufen geht, mit dem eigenen Auto reinfahren? Das ist kein Gewinn." Er selbst fahre in München nach Möglichkeit privat mit der U-Bahn.

Zipse sagte, er lese regelmäßig den Bericht des Weltklimarats. Ein Teil der Antwort von BMW auf die Klimakrise sei, dass in Europa 2030 die Hälfte aller Autos des Unternehmens elektrifiziert sein würden. Zipse wies in diesem Zusammenhang auch die Notwendigkeit politischer Vorgaben hin. "Elektro-Autos haben dann eine Chance auf höhere Stückzahlen und damit Gewinn, wenn nun die schärferen Grenzwerte in Kraft treten", sagte er. In den nächsten beiden Jahren werde BMW vier weitere vollelektrische Modelle auf die Straße bringen.

Die von vielen kritisierten großen Autos nimmt Zipse dagegen in Schutz. "Die hämische SUV-Debatte ist Panikmache, die nichts mit der Realität zu tun hat", sagte der BMW-Manager. "Der 15 Jahre alte Kombi ist da doch der viel größere Klimasünder." Der stoße zusätzlich auch noch große Mengen Feinstaub und Stickoxide aus, werde aber nicht kritisiert. Stattdessen stünden nun die Fahrer von Wagen mit neuster Technologie bei bestimmten Gesellschaftsgruppen im Feuer. Das sei verkehrte Welt.