Die Deutsche Bahn will nach eigenen Angaben keine Strecken mehr stilllegen und stattdessen mehrere Trassen wieder in Betrieb nehmen. "Wir stoppen Stilllegungen und haben eine Taskforce zur Streckenreaktivierung eingesetzt", sagte ein Sprecher am Freitag. "Bis zum Frühjahr soll ein Paket von Strecken identifiziert werden, über das man mit dem Bund und den Ländern sprechen will." Zuvor hatte Der Spiegel über das Vorhaben berichtet.

"Wir brauchen in Deutschland jeden Kilometer Gleis, um den wachsenden Verkehr zu bewältigen und das System Schiene robuster zu machen", zitierte das Magazin Bahn-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla. Er nannte als Vorbilder Verbindungen wie die Kurhessenbahn von Korbach nach Frankenberg und die Strecke von Gummersbach nach Lüdenscheid. Dem Bericht zufolge könnte damit die Niedtalbahn im Saarland vor dem Aus gerettet sein.



Die meisten Stillegungen in Ostdeutschland

Zwischen 1994 und 2019 wurden nach Angaben des Schienenlobbyvereins Allianz pro Schiene Bahnstrecken mit einer Gesamtlänge von 3600 Kilometern stillgelegt, nahezu zehn Prozent des Netzes. Gleichzeitig seien jedoch auch 800 Kilometer für den Personen- und knapp 400 Kilometer für den Güterverkehr wieder in Betrieb genommen worden.



Nach einer Auskunft des Bundesverkehrsministeriums von 2018 sind seit der Bahnreform 1994 sogar mehr als 5400 Kilometer des deutschen Streckennetzes weggefallen. Das wären 16 Prozent des gesamten Netzes, berichtete die Süddeutsche Zeitung. Hinzugekommen wären demnach rund 1100 Kilometer.

Laut Bahn wird eine Strecke dann stillgelegt, wenn es dort zu wenig Fahrgäste oder Gütertransporte gebe. Das Aus für eine Trasse genehmige das zuständige Eisenbahnbundesamt zudem nur, wenn kein anderer Wettbewerber bereit sei, die Strecke weiter zu betreiben. Entscheidenden Einfluss darauf, ob eine Strecke stillgelegt wird, hätten außerdem die Bundesländer, teilte die Bahn mit.

90 Prozent der stillgelegten Strecken liegen nach Branchenangaben in Ostdeutschland. Viele Abschnitte sind demnach kleine Verbindungsstücke, mit denen sich eine Lücke in langen Regionalstrecken schließen ließe.