In Frankreich wissen zu Beginn der Weihnachtsferien am Samstag viele Menschen nicht, wie sie zu ihren Familien kommen sollen. Wegen der anhaltenden Streiks hat die französische Bahn den Großteil ihrer Verbindungen an Heiligabend gestrichen. Auch am Wochenende ist der Zugverkehr wegen der Proteste gegen die Rentenreform stark eingeschränkt.



Für Empörung sorgt, dass die Bahn rund 6.000 allein reisende Kinder nicht befördern will. Die Bahngesellschaft SNCF teilte mit, bis einschließlich 24. Dezember könnten allein reisende Kinder im Alter von vier bis 14 Jahren keinen Zug nehmen. Tausende Familien wurden benachrichtigt, dass die Tickets storniert seien. Die Bahn argumentiert mit der Sicherheit der Kinder: Man sei wegen der Streiks nicht in der Lage, die zugesagte Betreuung zu garantieren. Die Gewerkschaft CGT, die seit gut zwei Wochen die Bahnstreiks in Frankreich mitträgt, sprach am Freitag von einem Skandal. Auch viele Eltern und Politiker sind empört.

Zuvor hatte die Bahn bekannt gegeben, dass viele Verbindungen am 23. und 24. Dezember ausfallen. Sechs von zehn TGV-Schnellzügen sowie Intercity-Zügen sind gestrichen. Den Angaben zufolge kann nur jeder zweite Kunde mit einem Ticket befördert werden. Die anderen sollen umbuchen, es gibt jedoch kaum noch Plätze. Betroffen sind etwa 200.000 Kundinnen und Kunden.



Für Samstag werden Staus erwartet

Auch am ersten Ferienwochenende ist jeder zweite TGV-Schnellzug gestrichen. Viele Menschen sind nun auf das Auto, eine Mitfahrgelegenheit oder Busse angewiesen. Der Verkehrsdienst Bison Futé warnte landesweit vor schwierigen Verhältnissen auf den Straßen.

Aus Protest gegen die geplante Rentenreform der Regierung von Präsident Emmanuel Macron waren viele Bahnmitarbeiter am Freitag bereits den 16. Tag in Folge im Streik. Der Verkehr war erneut stark beeinträchtigt. In Paris verkehrten zudem die meisten Metros und Busse nicht. Das soll sich auch am Wochenende nicht ändern.

Verhandlungen zwischen Premierminister Édouard Philippe und den Gewerkschaften hatten am Donnerstagabend keinen Durchbruch gebracht, sie wurden auf Anfang Januar vertagt. Voraussichtlich drei Gewerkschaften wollen ihre Aktionen über die Feiertage fortsetzen. Die zweitgrößte Eisenbahnergewerkschaft Unsa sprach sich dagegen für eine Streikpause aus.

Auch Verkehr in Deutschland betroffen

Von den Streiks ist auch der Zugverkehr in Deutschland betroffen. Es gebe Ausfälle und Verspätungen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Wie viele es genau sind, wurde zunächst nicht bekannt.



"Im Zeitraum vom 23.12.2019 bis 5.1.2020 ist nur eine sehr begrenzte Anzahl von Zugfahrten zwischen Frankreich und Deutschland möglich", heißt es auf der Webseite der Deutschen Bahn. In der Regel könnten sich Bahnkunden dort bis zu zwei Tage im Voraus über ihren Zug informieren und gegebenenfalls umbuchen. Betroffen sind demnach ICE- und TGV-Verbindungen zwischen Frankfurt und Paris beziehungsweise Marseille sowie zwischen Stuttgart und Paris.