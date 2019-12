Die Worte seines Vaters hallen noch heute im Kopf von Christopher Mennekes wider: "Das Auto wird nur einmal elektrisch, da wollen wir dabei sein." Gesagt hat sie Walter Mennekes im Jahr 2008. Damals hat die Sache mit der Elektromobilität Fahrt aufgenommen und das Familienunternehmen aus dem dörflichen Kirchhundem im Sauerland beschloss, den Weg in eine neue Ära mitgestalten zu wollen.

Im dunkelblauen Anzug führt Christopher Mennekes durch die neuen Hallen, die er im Industriegebiet von Welschen-Ennest, südliches Sauerland, hochziehen ließ. Draußen rumpeln noch immer Bagger und LKW über das matschige Gelände, das Mennekes erschlossen hat. "Es wurde zu eng, wir mussten expandieren", sagt der 40 Jahre alte Betriebswirt, der seit 2015 in alleiniger Verantwortung die Geschicke des Unternehmens leitet. 40 Millionen Euro hat er in die neuen Fertigungshallen und einen Bürokomplex gesteckt, in dem auch seine Ingenieure an neuen Technologien tüfteln.

Vor einer Glasvitrine, die mitten in einer der Hallen aufgestellt ist, hält er inne. "Das ist er", sagt er. "Unser Mennekes-Stecker." Der unscheinbare Plastikzapfen mit dem schwarz-blauen Griff ist in Sachen E-Mobilität der Verkaufsschlager der Sauerländer. Der große Coup gelang dem Unternehmen im Jahr 2014. Damals suchte Europa nach einem standardisierten Steckersystem für den Aufbau der Lade-Infrastruktur. Bei der Ausschreibung konkurrierten ein Japaner, ein französisch-italienisches Konsortium und eben Mennekes um den Zuschlag. Die Namen solcher Produkte sind branchenüblich nicht gerade sexy: Typ-1, Typ-2 und Typ-3 hießen die Systeme. Am Ende konnte Mennekes die Kommission von der Typ-2-Technologie "Made im Sauerland" überzeugen. Der Zuschlag eröffnete der Traditionsfirma den Einstieg in die Welt der Elektromobilität und damit in einen boomenden Markt. Wann immer man nun in Europa sein E-Auto an einer Ladesäule strombetankt, nimmt man meist einen "Mennekes-Stecker" in die Hand. Sogar der Name hat sich inzwischen durchgesetzt.

Der Mobilitätswandel in Deutschland hat gerade die traditionellen Unternehmen der Autozuliefererbranche teils hart erwischt. Viele sind in eine Krise gerutscht. Sie schlingern durch eine Welt, auf die sie anscheinend so nicht vorbereitet waren.

Gerade in Baden-Württemberg, dem Heimatland von Daimler und Porsche, mehren sich die Krisenberichte. Die Stuttgarter Mahle GmbH, einer der 20 größten Automobilzulieferer weltweit – Spezialist für Kolben, Zylinder und Ventilsteuerungen – streicht Stellen und macht eines ihrer Werke dicht. Ebenfalls Negativschlagzeilen kamen Ende Juli aus Böblingen: Dort meldete der Anlagenbauer Eisenmann, Anbieter von Lackierereien für die Autobranche, Insolvenz an. Neben den Konjunkturproblemen der Branche hatte Eisenmann durch einige Großprojekte hohe Verluste eingefahren.

Experten sprechen von einem Dilemma. Vor allem kleineren Firmen, die schon immer voll und ganz auf die Produktion von Verbrennerteilen ausgerichtet waren, fehlt vielerorts das Kapital, um in neue Technologien investieren zu können. Gleichzeitig leiden sie nicht nur unter der Stagnation auf dem heimischen Markt, sondern wie ihre Auftraggeber vor allem unter der Nachfrageflaute in China und Fernost. Um etwa neun Prozent ist dort der Bedarf an deutschen Auto-Waren 2019 gesunken.

Stecker werden hergestellt © Christian Parth

Solche Probleme kennt Mennekes derzeit nicht. Die Firma hat Niederlassungen in China und Rumänien gebaut und ihren Standort im Erzgebirge erweitert. 1.200 Mitarbeiter beschäftigt das Familienunternehmen weltweit, 900 davon an den heimischen Standorten. Das Wachstum sei zweistellig, berichtet der Chef. Der Umsatz werde 2019 vermutlich von 160 auf 180 Millionen Euro steigen. Christopher Mennekes ist stolz auf den Transformationsprozess der Firma. Der Großvater, ein Elektrotechniker, hatte das Unternehmen 1935 in einer Schützenhalle gegründet. Nach dem Krieg baute er das Kerngeschäft auf, das noch heute 70 Prozent des Umsatzes ausmacht: Stabile Industriestecker, die in Häfen, Bergwerken und großen Industrieanlagen den Strom verteilen. "Die Elektromobilität war für uns die Chance, unsere Expertise für ein ganz neues Geschäftsfeld zu nutzen", sagt Mennekes. "Wir sind natürlich sehr froh, dass uns das gelungen ist."