Im Fall der gescheiterten Pkw-Maut hat das Bundesverkehrsministerium eine Reihe von Akten nachträglich für die Öffentlichkeit gesperrt. Dies berichtet der Spiegel unter Berufung auf eine entsprechende Liste der neu eingestuften Dokumente und auf Mitarbeiter des Verkehrsausschusses. Das Ressort von CSU-Minister Andreas Scheuer erklärte demnach, man wolle so "sensible Daten schützen".

Laut des Berichts holten Beamten des Bundesverkehrsministeriums Anfang der Woche einige Aktenordner aus dem Sekretariat des Verkehrsausschusses und übergaben sie kurz darauf der Geheimschutzstelle des Bundestags. Darunter waren nach Angaben des Spiegel auch solche Unterlagen, die Scheuer einst öffentlichkeitswirksam mit einem Handwagen in den Ausschuss gefahren hatte und die von "zentraler Bedeutung" für die Aufarbeitung des Maut-Debakels sind.

Ab jetzt nur noch "VS – Vertraulich"

Mitte Juni hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) die von der Bundesregierung geplante Abgabe als rechtswidrig eingestuft. Direkt danach kündigte der Bund die Verträge mit den beiden Betreibern Kapsch und CTS Eventim, die der Bundesverkehrsminister bereits 2018 geschlossen hatte – bevor überhaupt endgültige Rechtssicherheit bestand. Die Opposition wirft Scheuer vor, die Verfassung gebrochen und das Parlament belogen zu haben – zu Lasten der Steuerzahler. Grüne, Linke und FDP erreichten, dass nun ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss die Vergabe und die Kündigung der Betreiberverträge – auch in öffentlichen Sitzungen – überprüft.

Einige Unterlagen dürfen dann allerdings für die Öffentlichkeit gesperrt sein. Wie der Spiegel berichtet, wurden mehr als 100 Dokumente neu eingestuft und gelten nun nicht mehr als "VS – Nur für den Dienstgebrauch", sondern als "VS – Vertraulich" – "VS" steht dabei für Verschlusssache. Lesen dürfen sie nun nur noch Abgeordnete und "sicherheitsüberprüfte Mitarbeiter".

"Überstürzt und unüberlegt"

Wie das Magazin schreibt, begründete das Ministerium die Neueinstufung intern mit "Beeinträchtigungen eines etwaigen schiedsgerichtlichen Verfahrens", mit "Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen des Bieters" oder "Geheimhaltungsbedürfnissen des Vergabeverfahrens". In seinem offiziellen Statement wird indes beteuert, man stehe "weiterhin für maximal mögliche Transparenz".

Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, Cem Özdemir nannte den Vorgang hingegen "bizarr". Er vermutet, dass die "anfängliche Aktion zur Transparenz überstürzt und unüberlegt vorgenommen" worden sei. "Es wirkt so, als wäre dem Ministerium aufgefallen, dass da doch noch mehr Sachen drin sind, über die nicht berichtet werden darf", wird der Grünen-Politiker vom Spiegel zitiert. "Ganz offensichtlich hat sich Minister Scheuer dazu entschlossen, einen Teil der Akten wieder vor den Augen der Öffentlichkeit zu verbergen."