In ländlichen Regionen braucht man viel Mut, um längere Strecken mit dem Rad zu fahren. Radwege gibt es nur für Touristinnen und Touristen und auf den Landstraßen rasen die Autos mit hundert Stundenkilometern an einem vorbei. Andreas Mandalka wohnt am Rand des Schwarzwalds und fährt trotzdem fast täglich Rad. Dabei wird er ständig gefährlich knapp überholt. Auf seinem Blog und in den sozialen Netzwerken dokumentiert Mandalka unter dem Pseudonym Natenom die riskanten Manöver.

ZEIT ONLINE: Herr Mandalka, Sie fahren nach eigenen Angaben an vielen Tagen 50 bis 80 Kilometer mit dem Fahrrad, einen Großteil davon auf Landstraßen. Wie oft kommt es zu gefährlichen Situationen?

Andreas Mandalka: Bei jeder längeren Fahrradfahrt werde ich mehrfach mit einem Abstand von weniger als einem Meter überholt. Vorgeschrieben sind eigentlich mindestens 1,50 Meter. Denn auf dem Fahrrad fährt man nie schnurgerade, sondern pendelt um eine Mitte und macht gerade bergauf auch mal einen Schlenker. Manchmal könnte ich die Autos mit der Hand berühren, die fahren dann nur 30 Zentimeter von meinem Lenker entfernt vorbei. Manche Fahrer machen das, weil es Gegenverkehr gibt und sie trotzdem überholen wollen. Aber ich erlebe das auch, wenn die Gegenfahrbahn eigentlich frei ist. Einige Autofahrer hupen sogar, während sie mich knapp überholen.

Wenn Fahrer eines Tonnen schweren #Lkw mit Anhänger dir zeigen möchte, dass ihm dein Leben völlig am sonstwo vorbei geht, dann überholt er so. Trotz freier Straße. Inkl. Schock und Flatterhänden. Aber es ist ja nichts passiert, stimmts @Polizei_KA? #Fahrrad #motorisierteGewalt pic.twitter.com/WHL0FoAN9G — Natenom (@Natenom) September 17, 2019

ZEIT ONLINE: Sie haben einen Abstandshalter aus Schaumstoff, hilft der?

Der selbst gebaute Abstandshalter aus einer Poolnudel © Andreas Mandalka

Mandalka: Die Leute, die sonst sehr knapp an mir vorbeifahren, halte ich damit auf Abstand. Die wissen nicht, was es ist, und wollen nicht dagegen fahren. Dabei ist es nur eine Poolnudel. Ohne sie nutzen manche Autofahrer auch noch die kleinste Lücke zwischen mir und dem Gegenverkehr. Ich habe das mal mit einem Abstandsmesser dokumentiert, den mir die Initiative Zweirat Stuttgart zur Verfügung gestellt hat. Ohne Poolnudel überholt mich mehr als die Hälfte der Autos mit weniger als 1,50 Meter Abstand, mit der Nudel rund ein Drittel.

ZEIT ONLINE: Warum verhalten sich so viele Autofahrer rücksichtslos, was glauben Sie?

Mandalka: Es gibt drei Gruppen: Die erste weiß nicht, dass sie eigentlich mehr Abstand halten müsste. Die zweite Gruppe weiß das zwar, aber kann nicht einschätzen, wie viel 1,50 Meter sind. Wenn man Menschen das fragt, zeigen sie mit ihren Händen meistens eher einen halben Meter. Und dann gibt es noch die Leute, die mit Absicht knapp überholen, um mir zu zeigen, was sie von mir halten. Das sind aber nur sehr wenige.

ZEIT ONLINE: Was haben die gegen Sie?

Mandalka: Ich weiß es nicht genau. Dass sie wegen mir bremsen müssen? Dass ich überhaupt auf der Straße bin? In den Facebook-Kommentaren zu meinen Beiträgen meinen einige, die Straße sei nur für Autos da. Die erwarten von Radfahrern, dass sie mitten durch den Wald fahren. Einer hat gefragt, wo ich denn rumfahre, weil ich wohl mal "eine Lektion" bräuchte. Ein anderer hat dann sogar drunter geschrieben, wo ich unterwegs bin.

ZEIT ONLINE: Machen Sie sich Sorgen, dass sich dieser Hass auch auf der Straße zeigen könnte?

Mandalka: Wenn mich einer absichtlich knapp überholt, dann ist das ja schon Hass. Es gibt auch Menschen, die immer wieder den Scheibenwischer anmachen, wenn sie mich überholen, um mich nass zu machen. Ich wohne hier recht ländlich, da sind es oft dieselben Autos, bei denen ich das erlebe. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, spreche ich die Fahrer darauf an. Dann sagen sie: Ist doch meine Sache, wann ich meine Scheibenwischer anmache. Manche, die mich knapp überholen, entschuldigen sich aber auch, die wussten es nicht besser.

ZEIT ONLINE: Was erhoffen Sie sich davon, gefährliche Überholmanöver zu filmen und im Internet zu veröffentlichen?

Mandalka: Ich schaue selbst oft Videos von anderen Radfahrern und lerne daraus. Zum Beispiel, dass man nicht zu knapp an parkenden Autos vorbeifahren sollte. Da kann jederzeit die Tür aufgehen. Vielleicht kann ja jemand auch aus meinen Videos etwas lernen. Der andere Grund ist: Wenn ich erzähle, was mir passiert, glaubt man mir oft nicht.

© Michael Heck Sören Götz Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zur Autorenseite

ZEIT ONLINE: Sie gehen mit den Videos auch immer wieder zur Polizei, wie reagiert man dort auf Sie?

Mandalka: Die Polizisten haben mich erst nicht ernst genommen. Es sei ja nichts passiert und man könne mit dem Video nicht messen, ob der Abstand groß genug war. Selbst als ich ein Video gezeigt habe, wie einer meinen Abstandshalter streift, hieß es: Wir erkennen da keine Gefährdung. Anfangs wollten sie meine Anzeigen nicht mal aufnehmen, stattdessen haben sie die Autofahrer oder Busfahrer nur angerufen. Die sagen dann: Ich kann mich an nichts erinnern – und die Sache ist erledigt. Ich kenne viele andere Radfahrer, die dieselben Erfahrungen gemacht haben. Inzwischen nimmt die Polizei zwar einige meiner Anzeigen an, aber weiterhin nur wenige und die auch nur, weil ich mittlerweile meine Rechte besser kenne und darauf bestehen kann.

Ich gehe davon aus, dass dieser #Auto|fahrer aufs #Smartphone geguckt hat (im Originalvideo sieht man etwas vorm Lenkrad) und deshalb erst ca. 1-1,5m hinter mir anfing zu lenken. Sonst hätte der mich voll erwischt, so erwischte er "nur" den #Abstandshalter#Abstand #Auto #Gewalt pic.twitter.com/9OgebR4ig1 — Natenom (@Natenom) July 19, 2019

ZEIT ONLINE: Wie könnte die Politik die Landstraßen für Radfahrer sicherer machen?

Mandalka: Es braucht sichere Infrastruktur, am besten geschützte Radwege, die von der Straße abgetrennt sind. Weil dieser Umbau dauert, ist wichtig, dass die Polizei Fälle wie meine ernst nimmt und Abstandskontrollen durchführt. Sie sollte Kampagnen organisieren, bei denen sie Autofahrer aufklärt, wie viel Abstand sie halten müssen. Viele Menschen wissen es einfach nicht oder können es nicht einschätzen.

ZEIT ONLINE: Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will den Überholabstand außerhalb von Ortschaften auf mindestens zwei Meter festschreiben. Bringt das etwas?

Mandalka: Nur, wenn die Polizei das auch durchsetzt. Die Technik dafür gibt es schon: In der Schweiz und Österreich hat man Ultraschallgeräte getestet, die am Fahrrad befestigt werden und den Abstand beim Überholen messen. Das könnten Fahrradpolizisten nutzen, dann hätten sie gleich den Beweis.