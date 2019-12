Die Zahl der von Radfahrern verursachten Unfälle ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Das stellten Unfallforscher der Allianz-Versicherung nach einem Langzeitvergleich der Unfalldaten des Statistischen Bundesamts fest. Auffällig ist demnach vor allem, wie stark die Zahl der Kollisionen von Radfahrern untereinander zugenommen hat und dass die Zahl getöteter Radfahrer im ersten Halbjahr gestiegen ist – im Gegensatz zum allgemeinen Trend sinkender Todesopferzahlen im Straßenverkehr.

Der Untersuchung zufolge nahm die Zahl der von Radfahrern verursachten Unfälle insgesamt von 2001 bis 2018 um zehn Prozent zu – von gut 19.100 auf knapp 21.100. Die Zahl der Unfälle mit zwei beteiligten Radfahrern legte um fast die Hälfte zu: von 3.837 auf 5.648, was einem Plus von 47 Prozent entspricht.

"Wegenetz dem Verkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen"

Der Polizei zufolge tragen Radfahrer bei Unfällen häufig eine Mitverantwortung. Demnach verunglückten im vergangenen Jahr mehr als 96.000 Menschen in Deutschland auf Rädern. Bei fast 60.000 dieser Unfälle ging die Polizei von "Fehlverhalten der Fahrzeugführer" aus – wobei mit Fahrzeugführer in dieser Statistik die Radfahrer gemeint sind. Häufigste Unfallursache war mit einem Anteil von mehr als einem Fünftel das Fahrradfahren auf der falschen Straßenseite.

Ein Grund für die steigenden Unfallzahlen dürfte laut Unfallforscher Jörg Kubitzki die veraltete Infrastruktur sein. "Das vorhandene Radwegenetz ist dem veränderten Radverkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen", sagte der Experte vom Allianz Zentrum für Technik.

Verfehlte Verkehrspolitik, radfeindliche Städte?

Auch der Fahrradclub ADFC kritisiert eine verfehlte Verkehrspolitik. "Die Unfälle von Radfahrerinnen und Radfahrern untereinander nehmen natürlich ebenfalls zu, wenn immer mehr Rad gefahren wird und auf die völlig unterdimensionierten, zerschlissenen Radwege auch noch neue Nutzergruppen, wie die E-Scooter, gequetscht werden", sagt Stephanie Krone, Sprecherin des ADFC. "Auf diese vorhersehbare Zuspitzung der Unfallsituation weisen wir seit Langem hin, beim Umbau der Städte getan hat sich leider viel zu wenig."

Dass mehr Menschen Rad fahren, lässt sich auch an den Verkaufszahlen ablesen. Der Zweirad-Industrie-Verband schätzt, dass der Bestand an Fahrrädern und E-Bikes in Deutschland von 2012 bis 2018 von 71 auf 75,5 Millionen gestiegen ist.