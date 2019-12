ist Rechtsanwalt und Partner in der Kanzlei Hillmann & Partner in Oldenburg. Er beschäftigt sich überwiegend mit Verkehrsrecht und Arbeitsrecht. 2010 qualifizierte er sich zum Fachanwalt für Verkehrsrecht sowie 2013 zum Fachanwalt für Arbeitsrecht weiter. Herbers zählt in den beiden Rechtsgebieten zu den führenden Anwälten. Darüber hinaus engagiert er sich für das Verkehrsrecht in seiner Eigenschaft als Regionalbeauftragter der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im Deutschen Anwaltverein (DAV).