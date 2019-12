Wieso gibt es keinen sicherheitsrelevanten Grenzwert für andere Rauschmittel als Alkohol? Warum wird hierzulande kein Grenzwert für Cannabis eingeführt? Was bedeutet das für Cannabis-Patienten, die ganz legal an den Stoff kommen? Das will ein ZEIT-ONLINE-Leser aus Nordrhein-Westfalen wissen, der anonym bleiben möchte.

Über die Freigabe von Cannabis wird schon lange diskutiert, Schmerzpatientinnen und -patienten haben inzwischen auch hierzulande Zugang zu Cannabisprodukten. Aber dürfen sie ein Kraftfahrzeug lenken? Frank-Roland Hillmann, Fachanwalt für Verkehrsrecht aus Oldenburg, erklärt: "Wer aus medizinischen Gründen Cannabis konsumiert, kann mit einem Attest vom behandelnden Arzt am Straßenverkehr teilnehmen." Dieses Attest zeigen die Betroffenen bei einer Kontrolle vor. Grundsätzlich dürfen diese Personen zwar ein Kraftfahrzeug lenken, ob es jedoch sinnvoll ist, hängt von der Wirkung der Droge ab. Im Zweifelsfall sollten Patienten den Wagen lieber stehen lassen, da sich der Konsum beispielsweise auf ihre Reaktionsfähigkeit auswirken kann.

Frank-Roland Hillmann Frank-Roland Hillmann III studierte in Münster Jura. Schon während seines Referendariats am Oberlandesgericht in Oldenburg befasste er sich intensiv mit dem Verkehrsrecht, seit 1979 ist er als Rechtsanwalt tätig und seit 2005 Fachanwalt für Verkehrsrecht.

Aber gibt es für Cannabis nun einen Grenzwert? Ja, sagt Hillmann. Eine Kommission der Bundesregierung lege für jede Droge einen Grenzwert fest, ab dem es strafbar ist, am Straßenverkehr teilzunehmen. Dann greift der Bußgeldtatbestand nach Paragraf 24a des Straßenverkehrsgesetzes. Bei Cannabis ist das beispielsweise ein Nanogramm THC (Tetrahydrocannabinol) pro Milliliter Blut. Wer das überschreitet, dem drohe eine Geldstrafe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg, erläutert Hillmann.

"Wer harte Drogen konsumiert, dem wird dagegen sofort die Fahrerlaubnis entzogen, gleichgültig, ob er am Straßenverkehr teilgenommen hat oder nicht." Cannabis wird jedoch nicht zu den harten Drogen gezählt. Hier verliere man nur die Fahrerlaubnis, wenn ein ärztliches Gutachten ergibt, dass man regelmäßig Cannabis konsumiert, so Hillmann.

Für Alkohol hat nicht der Gesetzgeber die Grenzwerte festgelegt, sondern die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. "Dieser Wert basiert auf sehr umfassenden wissenschaftlichen Untersuchungen mit einer Vielzahl von Probanden sowie der Auswertung von Unfallereignissen unter dem Einfluss von Alkohol", sagt Hillmann. Im Unterschied zu anderen Drogen verteile sich Alkohol gleichmäßig im Körper. Die Blutalkoholkonzentration spiegele daher besonders gut wider, wie stark die Wirkung ist.

Auch wer beim Alkohol- oder Drogenkonsum unter den Grenzwerten bleibt, fährt jedoch nicht unbedingt sicher. Wenn die Polizei Fahr- oder Verhaltensauffälligkeiten feststelle, liegt eine sogenannte relative Fahruntüchtigkeit vor, was ebenfalls zu einer Bestrafung wegen Trunkenheit im Straßenverkehr führen kann, sagt Hillmann. Es drohten Geld- oder Freiheitsstrafen, mindestens zehn bis zwölf Monate Fahrerlaubnisentzug und drei Punkte in Flensburg. Das medizinische Attest ist also kein Freifahrtschein für Cannabis-Konsumenten.