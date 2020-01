Im Jahr 2018 starben 697 Motorradfahrer und -fahrerinnen bei Unfällen. Das ist eine schlechte und doch gute Nachricht zugleich. Denn 2008 waren es noch 766 – obwohl im selben Zeitraum der Bestand an zugelassenen Motorrädern um knapp eine Million auf 4,4 Millionen gestiegen ist. "Assistenzsysteme wie ABS und Stabilitätskontrolle haben dazu beigetragen", sagt Thomas Lich, Leiter der Unfallforschung bei Bosch. Aber nach wie vor ist das Risiko, mit dem Motorrad tödlich zu verunglücken, zwanzigmal höher als mit dem Auto.

Kann ein automatisches Notrufsystem die Todeszahlen weiter senken? Seit April 2018 ist der E-Call für neue Automodelle Pflicht. Das schreibt die Europäische Union vor, weil bei schweren Unfällen jede Sekunde zählt. Laut EU können Rettungskräfte durch E-Call im besten Fall in der Hälfte der Zeit am Unfallort sein. Das könne pro Jahr 2.500 Menschenleben in Europa retten.

Siegfried Brockmann sieht diese Schätzung kritisch: "Niemand kann seriös sagen, ob ein Mensch noch leben würde, wenn zwei Minuten früher ein E-Call abgesetzt worden wäre", sagt der Leiter der Unfallforschung im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Trotzdem hält er ein automatisches Notrufsystem für sinnvoll – auch beim Motorrad. Warum gibt es das bisher noch nicht? Weil sich der Assistent aus dem Auto nicht identisch auf ein Zweirad übertragen lässt.

Der Notrufdienst im Auto funktioniert europaweit einheitlich: Via Mobilfunk erkennt das System über die Airbags einen Unfall und baut eine Telefonverbindung zur einheitlichen Rufnummer 112 der nächstgelegenen Rettungsleitstelle auf. Parallel sendet es Informationen zum Unfallort und Anzahl der Insassen, die es über die Sicherheitsgurte erkennt. Falls die Insassen ansprechbar sind, können sie über die Sprachverbindung weitere Unfalldetails durchgeben. Das ist auch wichtig, falls es ein Fehlalarm war. Sonst würden Rettungskräfte umsonst zum vermeintlichen Unfallort fahren und bei echten Unfällen fehlen.



Trennung von Mensch und Maschine

Weil bei einem Motorradunfall Mensch und Maschine meistens getrennt werden, ist in diesem Fall eine Sprachverbindung nicht sinnvoll. Doch die schreibt die EU für E-Call vor, außerdem muss der Fahrer die Wahlmöglichkeit haben, ob sein System direkt die offizielle Notrufnummer oder die eines Dienstleisters wählt, der für den Fahrzeughersteller arbeitet. In letzterem Fall vergeht unnötige Zeit, weil zunächst der E-Call an die vom Hersteller beauftragte private Telefonzentrale geht und von dort an die zuständige Rettungsleitstelle weitergeleitet wird. Der E-Call, den BMW seit 2016 als erster Hersteller für seine Motorräder als Sonderausstattung anbietet, ist im Sinne der EU-Verordnung kein offizielles E-Call, weil nur das BMW-Callcenter angerufen werden kann.



Die Firma digades aus Zittau war ein Jahr früher dran als die Münchner mit ihrem nachrüstbaren Notrufsystem dguard. Es ist auch kein offizielles E-Call. Dguard setzt zwar automatisch einen Notruf zur Rettungsleitstelle ab, es fehlt aber die Sprachanbindung mit einem am Motorrad verbauten Mikrofon und Lautsprecher. "Aus gutem Grund", sagt Christoph Lebelt, Leiter des Produktmanagements von digades. Das Unternehmen war schon 2016 Mitglied in einem EU-Projekt für E-Call bei Motorrädern. "Das führte unter anderem zu der Erkenntnis, dass Sprachanbindung am Motorrad wenig Sinn macht aufgrund der potenziellen Trennung von Mensch und Maschine nach einem Sturz."

In EU-weiten Forschungsprojekten wird das Thema Sprachverbindung nun neu diskutiert. Mitglieder sind auch digades und Bosch. Die Systeme der beiden Unternehmen sind technisch ähnlich: Sensoren erkennen Beschleunigungen, Geschwindigkeiten, Neigungswinkel. Ein intelligenter Algorithmus wertet diese Informationen aus, verknüpft sie und erkennt so, ob ein Unfall vorliegt. Wird ein Crash erkannt, erfolgt ein automatischer Notruf. "Unser System ist 2020 einsatzbereit, wir sind im Gespräch mit Herstellern", sagt Unfallforscher Lich. Im Frühjahr bringt digades ein neues E-Call-System auf den Markt, das selbst eingebaut werden kann und etwa 500 Euro kosten soll.

Autohersteller umgehen die E-Call-Pflicht

Bis neue Sicherheitssysteme vollständig wirken, dauert es allerdings 25 bis 30 Jahre. So lange ist der Zeitraum, bis alle Fahrzeuge mit einer neuen Technologie ausgerüstet sind. Wenn Fahrzeughersteller Vorschriften umgehen, dauert es noch länger. Recherchen des ADAC zeigen, dass viele Hersteller für neue Fahrzeugmodelle nur die Betriebsgenehmigung von Vorgängermodellen fortschreiben, um die Pflicht zur Ausstattung mit dem europäischen Notruf zu umgehen. Deshalb verfügen bislang nur die wenigsten Neufahrzeuge über den echten E-Call an die offizielle Notrufzentrale.

Um einen Notruf abzusetzen, ist ein verfügbares Netz zwingende Voraussetzung. "Bei einem Notruf, sei es manuell oder automatisch, wählt sich das System immer in das Netz ein, das am aktuellen Standort am stärksten ist", sagt Matthias Haasper, Forschungsleiter im Institut für Zweiradsicherheit. Deshalb empfiehlt der ADAC, den echten E-Call an 112 in den Fahrzeugen voreinzustellen. Das wäre auch bei Motorrädern sinnvoll.