Markus Söder im Gefängnis – das hätte die Deutsche Umwelthilfe gerne gesehen. Denn der bayerische Ministerpräsident weigert sich, in München Fahrverbote für alte Diesel einzuführen, obwohl ein rechtskräftiges Urteil das vorschreibt. Doch die Gefahr, dass Söder, andere Politiker oder hohe Beamtinnen ins Gefängnis müssen, ist weiterhin gering. Zwar hält der Europäische Gerichtshof (EuGH) es grundsätzlich für möglich, Zwangshaft auch gegen Amtsträger zu verhängen. Allerdings bedürfe es dazu einer klaren nationalen Rechtsgrundlage – und die fehlt nach Einschätzung von Juristen. Das Urteil war zu erwarten. Und doch gibt es Anlass zur Sorge.



Der Fall zeigt, wie der deutsche Rechtsstaat an seine Grenzen stößt. Die Landesregierung war schon zwei Mal zu je 4.000 Euro Zwangsgeld verurteilt worden, weil sie entgegen richterlicher Weisung keine Fahrverbote umgesetzt hatte. Das ist ohnehin ein lächerlich kleiner Betrag. Aber selbst wenn größere Geldstrafen verhängt würden, würde dies ohne Wirkung bleiben: Laut Gesetz muss das Umweltministerium die Strafe an das Innenministerium entrichten, die Landesregierung zahlt also an sich selbst.

Wenn Bürgerinnen oder Bürger einem Urteil nicht Folge leisten, können Gerichte Zwangshaft gegen sie verhängen. Aber was kann man tun, wenn politische Amtsträger, etwa Ministerpräsident Söder (CSU), die Rechtsprechung ignorieren? Bereits 2014 hatte der EuGH die Gerichte der Mitgliedsstaaten verpflichtet, "jede erforderliche Maßnahme zu erlassen", damit die europäische Richtlinie zur Luftreinhaltung eingehalten wird. Bayern jedoch lehnt es trotzdem bis heute ab, die Fahrverbote umzusetzen. Die Umwelthilfe klagte, und weil der bayerische Verwaltungsgerichtshof diese Frage nicht selbst entscheiden konnte, legte er sie schließlich dem EuGH vor. Der gab sie nun wieder an den bayerischen Verwaltungsgerichtshof zurück.



Das ist nicht überraschend, denn schon der Generalstaatsanwalt hatte Beugehaft gegen Amtsträger wegen fehlender Rechtsgrundlage abgelehnt. Zwangshaft könne nur verhängt werden, argumentierte er, wenn es dafür im deutschen Recht "eine hinreichend zugängliche, präzise und in ihrer Anwendung vorhersehbare Rechtsgrundlage" gebe. Es wäre aber beispielsweise nicht einmal klar, wer genau im Fall der Dieselfahrverbote in Haft zu nehmen wäre. Die zuständige Behördenleiterin? Der amtierende Umweltminister? Der Ministerpräsident?

Ein Desaster für den Rechtsstaat

Da auch deutsche Gerichte sich in dieser Angelegenheit bisher keine Entscheidung zutrauten, müsste wohl der deutsche Gesetzgeber handeln. Ob eine wirksame Form von Zwangsgeldern oder Beugehaft – in einer idealen Welt würde die Regierung der Justiz ein wirksames Mittel zur Verfügung stellen, damit Amtsträger, die sich über geltendes Recht hinwegsetzen, nicht ungestraft davonkommen. Genau so, wie es bei Bürgern passiert, die sich nicht an die Weisungen der Gerichte halten. Aber das dürfte nicht passieren. Denn regierende Politiker zeigen in der Regel wenig Interesse daran, Gesetze zu machen, die sie selbst in Gefahr bringen können.

Die Dieselfahrverbote sind nicht das erste Beispiel dafür, dass die Politik die Justiz übergeht. Im Sommer 2018 hatten die Behörden den mutmaßlichen Islamisten Sami A. überhastet abgeschoben, um einem Abschiebeverbot zuvorzukommen. Im Frühjahr 2018 hatte sich die Stadt Wetzlar geweigert, der NPD die Stadthalle zur Verfügung zu stellen, obwohl das Bundesverfassungsgericht das angeordnet hatte. Und in beiden Fällen blieb das Zuwiderhandeln ebenfalls folgenlos.

Nach dem EuGH-Urteil sieht es so aus, dass Verwaltungen und Politikerinnen weiterhin Urteile ignorieren können, wenn sie ihnen nicht gefallen. Das Signal, das davon ausgeht, ist desaströs. Selbst wenn die Mehrheit der Deutschen vielleicht ebenfalls keine Dieselfahrverbote will oder für eine rasche Abschiebung von Islamisten plädiert: Der Rechtsstaat ist das höhere Gut. Wenn die wichtigsten Repräsentanten des Staates sich über die Justiz hinwegsetzen, unterminiert dies das Vertrauen der Bevölkerung in unser politisches System. Polen und Ungarn sind mahnende Beispiele, was es bedeutet, wenn Volksvertreter in die Hoheit der Justiz eingreifen.

Von diesem Grad der Justizverachtung sind wir in Deutschland noch weit entfernt. Aber jede ignorierte Gerichtsentscheidung ist ein kleiner Schritt in diese Richtung und kostet die Politik Glaubwürdigkeit. Wer es ernst meint mit dem Rechtsstaat, muss sich an Gerichtsurteile halten – egal, ob sie einem passen.