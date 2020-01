Die Autoindustrie hält an ihrem Nein zu einem generellen Tempolimit auf Autobahnen fest. Die Haltung sei unverändert, sagte ein Sprecher des Verbands der Automobilindustrie (VDA) der Deutschen Presse-Agentur (dpa) und verwies auf eine Mitteilung des Lobbyverbands von Ende Dezember. Damals hatte der VDA erklärt, die Debatte über ein generelles starres Tempolimit auf deutschen Autobahnen sei "nicht hilfreich".

Auslöser der neuen Tempolimit-Debatte ist der ADAC, mit gut 21 Millionen Mitgliedern der größte Automobilclub Deutschlands.. Jahrzehntelang war der Automobilclub strikt gegen ein Tempolimit, nun hat er seine ablehnende Haltung aufgeweicht. Der ADAC sei "nicht mehr grundsätzlich" gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung, hatte ADAC-Vizepräsident für den Bereich Verkehr, Gerhard Hillebrand, der dpa gesagt.

Hillebrand begründete die neue Neutralität seines Vereins auch mit den gegensärtzlichen Auffassungen seiner Mitglieder. "Die Diskussion um die Einführung eines allgemeinen Tempolimits auf Autobahnen wird emotional geführt und polarisiert bei den Mitgliedern", sagte er. "Deshalb legt sich der ADAC in der Frage aktuell nicht fest". Eine Versachlichung sei dringend erforderlich. Die Auswirkungen eines Tempolimits sollten dringend in einer umfassenden Studie geklärt werden. "Diese würde eine belastbare Entscheidungsgrundlage liefern".

"Tempo 130 auf Autobahnen kann Teil eines Kulturwandels sein"

Aus Sicht der Autoindustrie hilft ein generelles Tempolimit auf Autobahnen dagegen weder der Umwelt noch der Sicherheit. In der VDA-Stellungnahme von Ende Dezember hieß es, ein erheblicher Teil der Autobahnen umfasse bereits heute Tempobeschränkungen. Zudem seien deutsche Autobahnen die sichersten Straßen. Auch klimapolitisch bringe ein starres Tempolimit auf Autobahnen so gut wie nichts.

Der Bundesgeschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), Burkhard Stork, sieht dies grundlegend anders. "Tempo 130 auf Autobahnen kann Teil eines Kulturwandels sein, den wir dringend brauchen in Deutschland.", sagte er ebenfalls der dpa und lobte den ADAC: "Gut, dass der ADAC erkannt hat, dass es immer mehr Menschen gibt, die diesen Kulturwandel wollen". Stork erinnerte in der Debatte ebenfalls an den Faktor Sicherheit. Dieser sei die oberste Maxime im Verkehr, gerate aber zusehends ins Hintertreffen. "Bisher hat maximale Geschwindigkeit Priorität – das funktioniert nicht zusammen", so der ADFC-Geschäftsführer.

Tatsächlich können Autofahrerinnen und Autofahrer auf dem Großteil der Autobahnen in Deutschland unbegrenzt beschleunigen. Laut Daten der Bundesanstalt für Straßenwesen, die allerdings fünf Jahre zurückliegen, sind rund 70 Prozent des Autobahnnetzes ohne verbindliches Tempolimit. Dauerhaft oder zeitweise geltende Beschränkungen mit Schildern gibt es auf 20,8 Prozent des Netzes. Hinzu kommen variable Verkehrslenkungsanzeigen.

Derzeit ist ein Tempolimit auch in der schwarz-roten Koalition umstritten. Die SPD ist dafür, die Union in weiten Teilen dagegen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte vor Weihnachten gesagt: "Wir haben weit herausragendere Aufgaben, als dieses hoch emotionale Thema wieder und immer wieder ins Schaufenster zu stellen — für das es gar keine Mehrheiten gibt".