Wer auf dem Arbeitsweg einen kurzen Zwischenstopp an der Tankstelle einlegt oder vor der Arbeit im Homeoffice noch das Kind in die Kita bringt, steht dabei nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Dies entschied das Bundessozialgericht in Kassel (BSG) nach einer Reihe von Klagen zur Unfallversicherung.



Der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung gilt üblicherweise für den direkten Weg zur Arbeit. Fährt man zum Tanken von der Straße ab, verlässt man den direkten Arbeitsweg. Der Versicherungsschutz besteht danach erst wieder, wenn man nach dem Tanken auf dem übliche Arbeitsweg zurück ist, befanden die Richterinnen und Richter des BSG. Demnach ist das Tanken grundsätzlich unversichert. Die Klage einer Arbeitnehmerin, die nach der Arbeit ohne Tankfüllung nach Hause gekommen wäre, blieb erfolglos.

Ausnahmen von der direkten Arbeitswegregelung gibt es hingegen für Eltern, die ihre Kinder in die Kita oder zu einer anderweitigen Betreuung bringen. Ein dadurch notwendiger Umweg ist laut Gesetz mitversichert. Für Eltern, die aus dem eigenen Zuhause heraus arbeiten, sieht die Regelung aber laut der Rechtsprechung des BSG anders aus: Die Strecke zur Kita und zurück könne hier nicht als Umweg vom Arbeitsweg angesehen werden, begründeten die Kassler Richterinnen und Richter. Für den Weg vom Homeoffice zur Kita und zurück besteht kein Unfallschutz, selbst wenn man sofort danach die Arbeit beginne.



Zudem stellten die Richterinnen und Richter des BSG in Frage, ob es für Arbeitnehmende aus dem Homeoffice überhaupt notwendig sei, wegen der beruflichen Tätigkeit die Kinder fremder Obhut anzuvertrauen. Der Gesetzgeber sei nicht gehalten, zur Förderung der Familie jede denkbare den Versicherten günstigen Regelungen vorzusehen, hieß es in der Urteilsbegründung. Damit wies das BSG die Klage einer Frau ab, die auf dem Rückweg von der Kita ins Homeoffice gestürzt war.