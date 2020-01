Der Wandel vom Verbrenner zum Elektroauto hat gerade erst begonnen, doch der nächste Umbruch in der Autoindustrie zeichnet sich bereits ab: "Autonomes Fahren macht das Leben besser. Und alles, was das Leben besser macht, setzt sich durch", sagt Elmar Kades, Autoexperte bei der Beratungsfirma AlixPartners. Nicht mehr die Fahrerin wird dann das Auto steuern, sondern das Auto sich selbst. Aber noch ist nicht sicher, ob die Verbraucher und Verbraucherinnen diese Technologie auch annehmen – und was sie bereit sind, dafür zu bezahlen.

Eine internationale Umfrage von AlixPartners kommt nun zu dem Ergebnis, dass Endkunden weltweit unterschiedlich überzeugt davon sind, dass man in einem selbstfahrenden Auto sicher unterwegs wäre. Hier zeigt sich mal wieder die Technikskepsis der Deutschen: Nur 18 Prozent der hierzulande Befragten würden sich sicher fühlen, in China dagegen 58 Prozent. Italien liegt mit 36 Prozent im Mittelfeld.

Daraus lässt sich aber nicht ableiten, dass Chinesen für die Technologie auch besonders viel Geld ausgeben würden. Der Umfrage zufolge sind für sie im Schnitt nur acht Prozent Aufpreis für ein selbstfahrendes Auto mit Level 4 (siehe Kasten) akzeptabel. Auch US-Amerikaner würden nur neun Prozent drauflegen. Für Deutschland kam die Untersuchung dagegen zu dem Ergebnis, dass Kunden hierzulande im Durchschnitt 24 Prozent mehr bezahlen würden.

Selbstfahrende Autos Die fünf Stufen zum autonomen Fahren Level 1: Assistiertes Fahren Auch Adaptive Cruise Control genannt: Der Tempomat kann Abstand zum Vorausfahrenden halten. Der Fahrer muss den Verkehr ständig im Blick behalten. Level 2: Teilautomatisiertes Fahren Auch Travel Assist genannt: Das Auto hält die Spur, den Abstand, bremst und beschleunigt automatisch. Der Fahrer muss den Verkehr aber weiterhin ständig im Blick behalten. Level 3: Hochautomatisiertes Fahren Vorherige Level plus Staupilot. Das Fahrzeug meistert etliche Verkehrssituationen selbstständig. Der Fahrer darf sich vorübergehend vom Verkehr abwenden. Level 4: Vollautomatisches Fahren Vorherige Level plus Parkhauspilot. Der Fahrer kann die Kontrolle über das Auto vollständig abgeben. Level 5: Autonomes Fahren Vollständiges Fahren ohne Fahrer, vielleicht sogar Auto ohne Lenkrad.

Es ist zwar bekannt, dass Deutsche mehr für Autos ausgeben als andere Nationen. Dennoch überrascht der Wert den Autoexperten Kades. Er geht davon aus, dass die Schmerzgrenze bei einer konkret anstehenden Kaufentscheidung deutlich niedriger wäre. Trotzdem sieht Kades einen klaren Trend: "Chinesen wollen kein Geld ausgeben, aber sofort umsteigen. Deutsche haben es nicht eilig, sind aber bereit, deutlich mehr auszugeben."

Schaffen die Menschen ihr eigenes Auto ab?

Insgesamt ist noch keine große Begeisterung für die angebliche Zukunftstechnologie zu erkennen. Das ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass die meisten Menschen noch keine Erfahrung mit selbstfahrenden Autos gemacht haben. Und man meistens nur etwas von ihnen hört, wenn Prototypen Unfälle verursachen. Kades ist sich aber sicher: "Ist die Technologie erst einmal verfügbar, kommt der Wandel schnell." Er geht davon aus, dass sich autonome Wagen erst in China und Kalifornien etablieren, dann in Europa.

Es ist ohnehin wahrscheinlich, dass der Großteil der selbstfahrenden Autos auf öffentlichen Straßen keine Privatwagen sein werden, sondern Taxis oder Kleinbusse. Der Umfrage zufolge werden viele Menschen dann auch gar kein Auto mehr besitzen wollen: 84 Prozent der Chinesen würden sich so entscheiden, wenn die Kosten für das autonome Taxi nicht höher wären als für den eigenen Wagen. Auch in Ländern wie Deutschland und den USA, in denen sich Menschen an das Privatauto gewöhnt haben, könnte sich das zumindest jeder Zweite vorstellen.

Autonome Autos sollen dann aber nicht nur sicher und komfortabel sein: Viele Kunden erwarten außerdem, gut unterhalten zu werden, wenn sie schon nicht fahren müssen. Laut AlixPartners setzen 44 Prozent der US-Amerikaner, 47 Prozent der Deutschen und 69 Prozent der Chinesen ein ausgefeiltes Infotainment-System voraus. "Das Auto der Zukunft wird voller Bildschirme sein, auf denen wir Netflix oder Sport gucken oder spielen", sagt Kades. An die deutsche Leitindustrie appelliert der Autoexperte: "Sobald Level 4 verfügbar ist, werden die Kunden es annehmen. Deshalb dürfen deutsche Hersteller da nicht den Anschluss verlieren."

Für die Studie hat AlixPartners vergangenes Jahr mehr als 6.000 Verbraucher online befragt, jeweils rund 1.000 aus China, Frankreich, Deutschland, Italien, dem Vereinigten Königreich und den USA. Alle Befragten waren laut dem Beratungsunternehmen mindestens 18 Jahre alt, besaßen Führerscheine, repräsentierten beide Geschlechter, alle wichtigen Regionen und Einkommensniveaus in den verschiedenen Ländern.